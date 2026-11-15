Nicola Porcella responde a las críticas por su cirugía de nariz: "Hay gente que te quiere ver mal"

Espectáculos

Nicola Porcella habló, y esta vez no fue para tirar una broma. En una entrevista exclusiva con TVyNovelas, el conductor peruano se refirió a la polémica que se armó a inicios de octubre, cuando reapareció en televisión con una nariz nueva después de someterse a una cirugía correctiva. Su versión es una sola: no fue un capricho estético, fue una reconstrucción por salud.

El procedimiento llegó después de un golpe que recibió en el rostro durante su participación en el evento de combate Ring Royale, y para operarse viajó semanas antes a Monterrey. El cambio físico desató un gran revuelo en redes sociales y generó reacciones divididas entre sus seguidores.

Porcella es peruano y se hizo conocido en la región sobre todo por su paso por La casa de los famosos México.

Una reconstrucción, no un capricho

Lo suyo, insiste, nunca fue un tema de vanidad. Fue un cartílago para reconstruir el puente que tenía roto, y de paso le pusieron costillas. Un proceso largo que él ya sabía que tenía que pasar y que no se resuelve de un día para otro: la inflamación tenía que bajar y era cuestión de tiempo. Ahora, dice, por fin está bajando.

Y la verdad es que tiene lógica. Si te llega un golpe en la cara en un evento de combate, lo raro sería no arreglarte. Nuestra lectura es simple: cuando alguien se opera por salud, no hay mucho que opinar. El problema nunca fue la cirugía, fue el circo que se armó alrededor.

Buscan cualquier caidita

Él mismo reconoce que metió la pata al subir historias de su recuperación cuando no debía. Y de ahí sacó una conclusión que repite: siempre hay alguien esperando el tropiezo para golpear. Eso sí, aclara que, de todo lo que le llovió, esa fue la parte que menos daño le hizo.

Dice que él siempre trata de ser buena onda con todo el mundo, que no se mete en polémicas y que es más bien callado. Pero después de esta experiencia tomó una decisión concreta: ser más reservado, hablar menos y no andar contando tantas cosas.

Bots, fama y el precio de todo esto

Sobre los comentarios negativos, su lectura es bien práctica: entra a mirar los perfiles y muchos no tienen foto, son bots. Igual, dice que él está feliz. Lo que sí le quedó dando vueltas es la sensación de que hay gente esperando cualquier error para atacarlo, y que no fue solo idea suya: todo el mundo le decía lo mismo, que le estaban buscando cualquier cosita. "Hay gente que te quiere ver mal", resume.

También reconoce que mucha gente hizo bastante para que le vaya bien, así que no todo es mala onda. Pero la magnitud del revuelo lo tomó por sorpresa, y lo contó con su humor de siempre: le pareció fuerte que se hablara más de su operación que de la final de La casa de los famosos. Él lo toma de quien viene.

Sobre la fama se sincera: "Si yo pudiera tener este trabajo sin fama, sería feliz". Y asume que es lo que conlleva. Cualquiera que viva de esto entiende perfecto esa frase.

Perfil bajo, chispa intacta

Después de toda esta controversia, Nicola decidió bajar el perfil y guardarse más las cosas. Pero el sentido del humor no se le fue ni ahí: entre risas contó que, ahora que la inflamación está bajando, van a tener que aguantarse y mirarlo.

Nosotros le creemos la parte de la salud y le aplaudimos la paciencia. Lo que no nos compra nadie es el perfil bajo: este es el mismo que se pasa de sincero en historias y después se arrepiente. ¿Cuánto le durará? Menos de lo que él cree, apostamos.