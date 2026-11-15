Camila Nash manda a la ducha a Austin Palao antes del cuarto oscuro de ¿Volverías con tu ex? 2

Espectáculos

Camila Nash vuelve a la carga en ¿Volverías con tu ex? 2. En el episodio del jueves 12 de noviembre, la exintegrante de Pelotón encara a Austin Palao por su higiene, sin rodeos.

El episodio llega días después de que el cantante peruano quedara en medio de un triángulo con Noelia Márquez y Nash.

Todo parte con una invitación de la producción para que Nash y Austin vayan al cuarto oscuro de la casona, con un mensaje que apunta a los sentidos y no a la vista. Hasta ahí, todo místico.

El cuarto oscuro empieza con ducha

Antes de la actividad, Camila le pide a su compañero que se dé una ducha. Según ella, desde que está con Noelia se ha descuidado. Le ordena prepararse para la experiencia y le repite que tienen que ir al cuarto oscuro, a bañarse.

Y después lo dice sin filtros delante de Nicole "Luli" Moreno. Ahí suelta lo que piensa de la higiene de Austin: «...ya le dije que se fuera a bañar, y ayer andaba medio pasado». Si está pasado, se lo va a decir, y avisa que ella no se va a andar comiendo cosas sucias. Seamos claros: si la consigna es sentir y no ver, el pedido de ducha tiene toda su lógica.

La respuesta del cantante no se hace esperar: «Que diga lo que quiera, me baño para cosas importantes». Pese a la molestia, igual termina dándose una ducha antes de la actividad.

Un encierro que no se enfría

El nuevo episodio se suma a la tensión que ya se vive en la casa. A comienzos de esa semana, Austin se comprometió con Noelia a darle tranquilidad y seguridad; poco después recibió una propuesta de Nash, ya que ahora forman un trío, y eso desató el caos. Seamos honestos: con un trío en marcha y una propuesta sobre la mesa, el caos era cuestión de tiempo.

Tampoco es la primera vez que Nash protagoniza momentos de alto voltaje en el encierro: ya había tenido un duro cara a cara con Faloon Larraguibel y también arremetió contra el panel de Alfombra Roja tras las burlas de Francisca Merino. O sea, la casa ya sabía con quién estaba tratando.

El reality se emite de domingo a jueves por Mega, en horario prime. Los capítulos están disponibles en MegaGO y Disney+, y la conducción está a cargo de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

¿Ustedes de qué lado están: ducha antes de la cita o ducha solo para lo importante?