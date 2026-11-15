Katia Palma advirtió a Mapi y Raysa: si hay sentencia, son las primeras de su lista

Espectáculos

Katia Palma no se aguantó la desconcentración de su equipo y lo dijo al aire. La conductora pidió que Onelia Molina, Raysa Ortiz y Mapi Westphalen se pusieran frente a la cámara para lanzarles una advertencia sin vueltas.

El arranque fue directo: "Chicas, acabo de ver la peor desorganización de equipo con ustedes". Y después fue al detalle. Para Palma, Raysa estaba desconcentrada y Mapi, más desconcentrada todavía. El motivo del fastidio fue bien concreto: el cubo mal puesto, que terminó retrasando a Onelia.

Después vino la advertencia en toda regla. La conductora aclaró que no quería que lo tomaran como una amenaza, pero dejó clarito que "si hay sentencia, Raisa y Mapi son las primeras que voy a poner en la lista". Y remató con un recordatorio incómodo: detrás de ellas hay buenas postulantes esperando su puesto.

Nosotros lo leemos así: acá no hubo drama de telenovela, hubo orden. Palma quiere que su equipo funcione y no le tiembla la voz cuando algo se cae. Si las chicas se lo toman como aviso o como amenaza, ya es cosa de ellas.

¿Exageró Katia con el jalón de orejas o era justo lo que necesitaban para no volver a fallar?