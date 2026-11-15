El “marca territorio” de Mario Irivarren que Tabata Suárez encontró en su laptop

Espectáculos

Tabata Suárez abrió su laptop en un hotel y encontró algo que ella no había puesto ahí: una foto en blanco y negro de Mario Irivarren metida dentro de la funda. La modelo lo tomó con humor y lo compartió en sus historias de Instagram. “Llego al hotel y encuentro esto dentro de mi laptop ¿alguien sabe si es alguna macumba o solo me están marcando?”, escribió junto al video donde aparece el retrato.

El gesto tiene su razón de ser. Suárez trabaja como tripulante de cabina y por su trabajo suele viajar a distintas partes del mundo, así que Irivarren quiere que su pareja lo tenga presente siempre. Él ya había contado que está feliz a su lado y que la considera su “sí a todo”. Y fue la propia Tabata la encargada de exponerlo, eso sí, con cero dramatismo. El método no necesita cámaras: la foto viaja con ella.

Cómo se conocieron

La historia entre ambos arrancó hace unos 14 años. En una entrevista en el programa Amor y fuego, emitida en octubre de 2026, Tabata contó que fue Israel Dreyfus quien la presentó a Irivarren, exchico reality y excompetidor de Esto es Guerra, y que antes de cualquier romance solo fueron amigos durante muchos años.

La prensa de espectáculos ya los había vinculado antes. En 2015 ambos fueron relacionados sentimentalmente, cuando Mario formaba parte de Combate y ya había terminado su relación con Alondra García Miró. En esa oportunidad negaron mantener un romance y aseguraron que entre ellos solo existía una amistad. Ahora ya no hay nada que negar.

Quién es ella

Tabata Suárez es modelo, influencer y tripulante de cabina peruana. Ha mantenido un perfil relativamente discreto frente a las cámaras de televisión, aunque su cercanía con distintas figuras del entretenimiento la ha vinculado con la farándula nacional desde hace varios años. Los viajes son una de sus principales pasiones y también forman parte de su profesión: en sus redes comparte experiencias en destinos nacionales e internacionales. Es, además, un interés que comparte con Irivarren, que también acostumbra hacer viajes y escapadas en sus días libres.

Así que ya saben: si algún día abren una laptop ajena y aparece una foto en blanco y negro, no es macumba. ¿Ternura o marca territorio?