Johana Cubillas dijo que Mario Hart le parece 'hot' y él le respondió que no la conoce

Espectáculos

Johana Cubillas se mandó sin filtro en redes sociales y confesó que Mario Hart le parece "hot". Lo dijo después de verlo en una entrevista con Magaly Medina, y la 'Nena' no se guardó nada: destacó el aspecto físico del exintegrante de Combate y preguntó si a alguien más le pasaba lo mismo.

El comentario no quedó en el anonimato de un post. En una emisión de Magaly TV: La Firme, el programa de espectáculos que conduce Magaly Medina, lo recordaron y le preguntaron al piloto si él también la consideraba atractiva.

Hart no tuvo el gesto que ella esperaba. Dijo que el comentario le pareció chistoso, que Cubillas estuvo en Combate —eso creía— y dejó claro que no sabe quién es ni la conoce. Tampoco mostró interés en acercarse.

Hasta ahí llegó todo: no mostró interés en conocerla.

La reacción de Cubillas fue la antítesis del drama. Durante una transmisión en vivo, sus seguidores le contaron lo que había dicho Hart y ella respondió que no había visto nada, que tampoco le molestaba y que estaba feliz y contenta.

Magaly Medina, como era de esperarse, puso el análisis. Para la conductora, la iniciativa de la 'Nena' no tuvo el resultado que buscaba y quedó expuesta por lanzarse así. Su sentencia fue corta y filosa: qué feo lanzarse así y que te choteen.

Nuestro descargo: tampoco es para tanto. Ella dijo lo que sentía, él dijo que no la conoce y la vida sigue igual. Lo que sí queda claro es que decir en público que alguien te parece hot tiene su riesgo, sobre todo cuando la respuesta llega en pantalla y no trae ni un guiño de vuelta. Y ojo: quedarse sin respuesta no es lo mismo que quedar mal parada, aunque en la tele se vea parecido.

¿Tú te lanzas así, con todo, o te quedas calladito esperando a que el otro reaccione?