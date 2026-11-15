Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán celebraron un mes más de pareja con un romántico baile

Espectáculos

La pareja celebra un mes más de relación. Este sábado 14 de noviembre, Xiomy Kanashiro compartió un romántico video en sus plataformas, donde protagonizaba un baile con Jefferson Farfán. El video enterneció a todos en el cumpleaños del exfutbolista.

Xiomy describió el video con una dedicatoria y Farfán le correspondió con un "TE AMO".

Expectativas y el futuro en la pareja

La relación de la pareja no es solo de momentos dulces; también está llena de conversaciones serias sobre un futuro juntos. Durante su participación en el programa, la colaboradora se animó a decir en vivo que está esperando el anillo de compromiso de Jefferson Farfán. Xiomy detalló que desea una pedida de mano muy bonita y que el tema del matrimonio lo han hablado desde el inicio y a mitad de la relación.

La conductora Janet Barboza le recomendó a la bailarina que haga pesas en el gimnasio para que se prepare a usar el anillo. Xiomy respondió que ella también está esperando ya.

Los papás están felices y opinan

Elyse Blas, mamá de Xiomy Kanashiro, aseguró en una entrevista exclusiva que se siente feliz con la relación de su hija, porque Farfán la ama y la cuida. Además, pidió ser abuela.

Por su parte, el padre de Xiomy, Carlos Vílchez, también conversó con Jefferson Farfán. Si bien reconoció la reputación que tiene el exfutbolista, dijo que le dio una buena impresión: sintió que lo tiene todo claro, que está tranquilo y más serio. Añadió que hubo una respuesta positiva de Farfán a lo que él pensaba y quería para su hija.

Relación madura y libre de celos

Abordada por Janet Barboza sobre la posibilidad de que Jefferson Farfán sea celoso dada la fama de su signo zodiacal, Xiomy Kanashiro dejó muy clara su postura. La bailarina aseguró que su pareja es un hombre maduro, seguro y que apoya profundamente su carrera. Ella destacó que ambos trabajan siempre y que eso es lo que le gusta de su relación, y dijo que ya se merecía alguien así.