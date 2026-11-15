Soniem Fest 2026: Eva Ayllón, Daniela Darcourt y Los Mirlos serán homenajeados en el Gran Teatro Nacional

Espectáculos

Eva Ayllón, cantante y compositora de la música afroperuana, Daniela Darcourt y la agrupación de cumbia Los Mirlos serán reconocidos en la tercera edición del Soniem Fest 2026. Tercera edición y ya con tres nombres pesados en la lista principal: no está nada mal.

Detrás de la fiesta está el tándem que forman la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (Soniem) y el Gran Teatro Nacional (GTN). La cita es el martes 17 de noviembre en el auditorio del GTN, en Lima, y llega en el marco del Día Internacional del Músico. La premiación tiene además el respaldo del Ministerio de Cultura.

Y ellos tres no están solos. También recibirán su reconocimiento Susana Baca, Corazón Serrano, Amanda Portales, Flor Pileña, Mauricio Mesones, Rossy War y Homero, más los ejecutantes y directores de grabación Tito Mauri y Christopher Fernández. Es una lista larga y bien armada: junta nombres que uno escucha en la radio, en la pollada y en el cumpleaños de la tía, todos en la misma noche de homenaje.

La velada no es solo de discursos. El programa incluye conciertos en vivo de música andina, tropical, rock, chicha y fusión, con Max Castro, Antonio Cartagena, Los Shapis, Afrodisiaco, Jean Pierre Magnet y Andrés “Chimango” Lares. Cinco géneros en una sola fecha. Si algo tiene la música peruana es que no se deja meter en una sola etiqueta, y el cartel lo confirma.

Los organizadores señalaron que el festival busca revalorar el trabajo cultural de los músicos peruanos, promover el respeto a sus derechos de propiedad intelectual y abrir espacios de difusión antes del 22 de noviembre, la fecha central del Día Internacional del Músico. O sea, el homenaje también es un recordatorio: detrás de cada canción que suena hay un músico con nombre y apellido, y con derechos que hay que respetar.

Seamos honestos: los reconocimientos suelen llegar cuando el aplauso ya se escuchó mil veces. Igual se agradece, y se agradece más cuando el homenaje se hace con música en vivo y no con un atril eterno. El martes 17, entonces, toca aplaudir en el GTN. ¿A quién irías a ver primero: a Eva, a Daniela o a Los Mirlos?