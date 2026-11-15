El 'Loco' Wagner le metió un tortazo a Patricio Parodi en pleno EEG El React

Espectáculos

Patricio Parodi se acercó a saludar, sin sospechar nada, y se llevó un tortazo en plena cara. Christian "El Loco" Wagner lo sorprendió con una torta en EEG El React, en Esto Es Guerra Desafío 14, y el capitán de los Guerreros quedó embarrado de merengue mientras todos los integrantes se morían de risa.

El que más se rió fue Yaco Eskenazi, que estaba como conductor invitado y estalló al ver a Patricio con la cara blanca de merengue. El guerrero solo atinó a sonreír y salir del estudio para poder limpiarse. Ni reclamo ni mala cara, se tomó el chiste y se fue.

Un tortazo a traición cuando recién llegas a saludar puede arruinarte el día, y acá terminó en carcajada general. Se agradece que el capitán tenga ese humor, porque la escena se prestaba para el pleito.

Los conductores invitados

Yaco Eskenazi regresó a Esto Es Guerra Desafío 14 junto al 'Loco' Wagner como conductores invitados de EEG El React. El guerrero histórico se mostró emocionado con la vuelta al reality, y el 'Loco' se animó a mostrar sus abdominales para demostrar que tiene buen físico antes del verano.

Contó que, sabiendo que iba a venir, hizo un poco de ejercicio y se siente con la barriga suficientemente plana como para enseñarla. Lo dijo después de que Yaco mostrara sus músculos en vivo, así que el listón estaba alto y la competencia fue de abdomen a abdomen.

El 50/50 y el 'privadito' con Bareto

A Yaco también le preguntaron por el famoso 50/50 entre parejas, ese tema que ha generado varias reacciones entre las figuras del espectáculo peruano. Contó cómo manejan las finanzas en su casa con Natalie Vértiz: ahí nadie le cobra nada a nadie, todo lo ponen con amor y con la intención de que la casa y la familia crezcan y de darles cada vez mejores cosas a sus hijos.

Y el 'Loco' Wagner apareció con Bareto para dar un 'privadito' y activar al público. Después de escucharlo cantar y divertirse con la agrupación, Janet Barboza le preguntó por su trayectoria musical, sorprendida de verlo de la mano de la orquesta peruana. Él bromeó con la conductora y contó un poco de su tiempo acompañando en la voz principal a la agrupación que pone a bailar a los peruanos.

El 'Loco' está en todas: tortazo en el set, abdomen al aire y de cantante con Bareto. A Patricio solo le faltó el polo de repuesto. ¿Quién le avisa?