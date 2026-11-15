Pamela Franco obtiene garantías personales contra Pamela López y su abogado advierte que podría ir a la cárcel

Espectáculos

La historia entre Pamela Franco y Pamela López se mudó del ring mediático a los expedientes. La cantante de cumbia obtuvo garantías personales ante la Subprefectura de Miraflores frente a la aún esposa del futbolista Christian Cueva, y su abogado, Zamir Villaverde, confirmó que además se abrieron diligencias preliminares contra López en la Quinta Fiscalía Corporativa Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar.

Para ubicarnos: Franco es cantante de cumbia y López es la aún esposa del futbolista peruano Christian Cueva. Lo que venía siendo un cruce de dimes y diretes entre ambas terminó con abogados, una denuncia y una resolución de por medio. Y sí, las dos se llaman Pamela, así que cada titular sobre este pleito es un trabalenguas.

La denuncia que ya camina en la fiscalía

Villaverde explicó que la investigación se abrió con una disposición emitida el 30 de octubre de 2026, identificada como la número 1, y que el origen fue la denuncia por los presuntos daños a la honra y a la imagen personal de su patrocinada. El abogado describió esos ataques como constantes y sostuvo que afectaron directamente a la cantante. Según su versión, en el documento se dispone que López sea investigada dentro de esas diligencias. Fue él quien dio a conocer la disposición y los detalles del caso.

Dos frentes abiertos

Por un lado está la fiscalía, con la denuncia por honra e imagen que derivó en diligencias preliminares contra López. Por el otro está la subprefectura, donde la defensa de Franco pidió garantías personales para protegerla y donde salió una resolución con obligaciones concretas para la denunciada. Los dos caminos avanzan en paralelo.

Qué ordena la resolución

En la vía de la subprefectura, Villaverde contó que fueron notificados con la resolución número 099 de 2026, la misma que insta a López a evitar amenazas, hostigamientos y otras conductas dirigidas contra la cantante. El pedido, según explicó, se hizo "con la finalidad de que cesen los ataques". El abogado leyó parte del documento y aseguró que fue emitido por las autoridades correspondientes.

Del texto, el abogado leyó el artículo 2, donde se insta a la denunciada, identificada como Mayra Pamela López Solórzano, a abstenerse de actos de amenaza, hostigamiento, intimidación, agresión verbal o descalificaciones personales dirigidas contra Pamela Cristel Franco Viera. Según el propio Villaverde, la medida busca poner fin a los enfrentamientos entre las dos figuras.

La advertencia

Y ahí llegó la parte picante. El letrado sostuvo que si López ataca, insulta o se refiere de forma directa o indirecta a su clienta, incurrirá en el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, que contempla de 5 a 8 años de pena privativa de la libertad. Bajo ese escenario, dijo, "podría irse a la cárcel", y dejó constancia de que queda advertida públicamente de cesar con los ataques. La advertencia fue pública y con nombre propio, directo a la denunciada.

Ojo con el alcance, porque una advertencia no es una condena. Lo que dice el abogado no significa que López vaya a recibir automáticamente una pena de cárcel: cualquier responsabilidad penal deberá ser evaluada por las autoridades, de acuerdo con los hechos y las condiciones legales que correspondan. Quien anuncia el escenario más grave no es el mismo que decide sobre él.

Dónde queda todo esto

El balance del episodio: Franco suma garantías personales y una investigación preliminar en curso; López, una resolución que le marca límites y una advertencia pública encima. Los cruces entre ambas siguen ahora por un terreno donde lo que se dice tiene consecuencias, y el enfrentamiento continúa en el ámbito legal. La pelota está en la cancha de las autoridades.

Y aunque el relato tenga resoluciones, números y fiscalía, la novela sigue abierta: serán las autoridades las que evalúen los hechos y determinen si hay responsabilidades. ¿Tú crees que esto se calma o se viene temporada nueva?