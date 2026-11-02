Robbie Williams: “La historia no ha terminado” y vuelve a Perú en diciembre

Espectáculos

Robbie Williams nos acaba de robar el corazón con un mensaje que publicó tras terminar la fase latinoamericana de su Britpop Tour. Contó cómo la pasó en Colombia, Chile, Argentina, Brasil y México, pero lo que nos dejó en shock fue su sección dedicada a Perú. Confirmó, otra vez, que regresa después de que se cancelara su segundo concierto en Lima. ¡Así de claro lo dijo el británico!

Williams comentó que cada vez que intenta escribir sobre esta aventura, siente que se queda corto, que no encuentra las palabras sin caer en clichés. Pero que lo intentaría por él. En Colombia, por ejemplo, le sorprendió descubrir que lo conocían de verdad y que lo sentían de una manera tan ferozmente amorosa que fue transformador para él como ser humano. Siente que algo cambió esa noche y que lo estaban abrazando, dándole una confianza sólida que nunca había sentido. ¡Qué tal revelación!

Con Chile, la cosa era diferente. Ya habían bailado juntos antes, pero no lo suficiente, dijo. Recordó su primera vez en 2006, cuando sus propios problemas le impedían disfrutar. Pero ahora, al cerrar los ojos y recordar Chile, ve un estadio lleno de gente sonriéndole. Dijo que Chile se siente como una sonrisa gigante. ¡Demasiado lindo!

Y ahora, nuestro turno. “Voy a volver. La historia no ha terminado”, recalcó para Perú. Recordó ese mini recital a capela que armó afuera de su hotel miraflorino para los cientos de fans que se habían congregado. Se mostró asombrado y agradecido de que la gente se tomara el tiempo de ir solo para verlo. “Sé que esto puede sonar trillado o básico, pero me hicieron sentir como alguien. Alguien que significa algo. Y por más simple que suene, es un sentimiento muy real y muy profundo”, agregó, ¡y nosotros nos derretimos!

Para que lo sepan, Robbie Williams ya tiene fecha para su regreso al Perú: el sábado 12 de diciembre. Se presentará en el Estadio de San Marcos para cerrar, ahora sí, su gira de 2026. Este anuncio llega después de la cancelación de su segundo concierto en Lima, que fue suspendido porque el Arena 1 Park fue clausurado por no cumplir con los protocolos de evacuación. Para este nuevo conciertazo, ya habilitaron más entradas a través de Ticketmaster Perú, ¡así que no hay excusas!

Argentina lo tuvo esperando 20 años, con varios miles de comentarios en sus redes. Robbie sintió que estuvieron muy juntos en las tres noches que ofreció. Dijo que no podía elegir la mejor porque cada una tuvo su historia. Para él, los argentinos no solo fueron a un concierto, ¡estaban representando a su país! Sintió que le decían qué es lo que son, y que fue abrumador de la manera más mágica. ¡Hasta dijo que el público superó su reputación de ser sin igual! ¡Qué nivel!

En México, su pesimismo inglés natural lo atacó. Pensó que su racha de buena suerte terminaría. Pero ¡nada que ver! Pudo decirle a su ansiedad que se fuera al carajo. La Ciudad de México fue fenomenal, pero lo que realmente lo sorprendió fue un festival donde tocó. Llovió y hizo frío todo el día, y aún así, ¡el público lo dio todo! Eso, dijo, no pasa en todos lados, ni todos los países mantienen esa energía bajo esas circunstancias. ¡Hasta los bendijo!

Con Brasil, fue sincero: pensó que simplemente no le gustaban. Esto era por cómo se sintió en 2006, un tema suyo, no de ellos. Admitió que estaba muy equivocado, y rara vez a esa escala. Ver el verde y amarillo por todas partes fue un privilegio, y que lo hayan llevado en hombros durante dos horas de una fiesta de amor mutuo se sintió como un honor increíble.

Al final, Robbie fue directo: que necesita volver y pidió perdón por haberse tardado tanto. Después de leer todo esto, ¿quién no va a querer que regrese y haga una fiesta en San Marcos?