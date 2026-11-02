Pamela López llega a los Premios Heat con novio

Espectáculos

¡Prepárense, Perú! Pamela López está rompiéndola en los Premios Heat de la música latina. No solo la tenemos nominada a Influencer del Año y Fandom del Año —¡vamos, Kittypam, a votar con todo!—, sino que además tendrá el honor de presentar una de las categorías. ¡Así se hace!

Pamela nos compartió su emoción, diciendo: “Estoy agradecida y feliz, pues desde el momento en que me nominaron ya me sentí ganadora. Les agradezco a mis Kittypam por su apoyo y saber ahora que seré presentadora de una categoría solo puedo resumirlo como la felicidad absoluta. A veces, uno siente que no hay salida del hoyo por todo lo que me tocó vivir, pero aquí estoy, firme y de pie”. ¡Qué tal mensaje de resiliencia! La trujillana arribará a Puerto Vallarta este lunes, acompañada de su novio, Franco Portales. Su agenda está que quema, con entrevistas, ensayos y la gala principal.

La agenda previa: ¡de todo un poco!

Antes de la gran noche de los Premios Heat, la cosa ya estaba prendida. Hubo una gala benéfica con Grupo Firme, que se llevó el premio Artista Compromiso y, por votación del público, Mejor Artista Regional Mexicano. ¡Unos capos! También homenajearon a Diana Montes, la directora de los Premios Heat, por su chamba en la música latina.

Los periodistas, incluidos los de Perú, tuvieron una semana movidita. Conocieron el Museo Michin de Guadalajara, donde las estrellas fueron Phillip la pitón albina, peces glow y rayas que se podían alimentar. ¡Qué tal experiencia! También se fueron de juerga a las Fiestas de Octubre, donde Los Tigres hicieron bailar a más de 50 mil personas. ¡Se pasaron!

Un recorrido cultural antes de la fiesta

La cultura también tuvo su espacio, con un pintoresco altar de muertos de siete niveles en el Centro Histórico de Zapopan, lleno de flores naranjas y calaveras. ¡Bien tradicional! Y esta mañana, periodistas y organización visitaron Chapala para conocer su centro histórico, el lago más grande de México y disfrutar la música de Mario Girón y su mariachi.

La gala central: ¡con sabor peruano!

La gala central de los Premios Heat será este 5 de noviembre en Puerto Vallarta. Y ojo, que no solo Pamela nos representará, ¡sino que ya están llegando otros peruanos con todo el flow! Grupo 5, Kate Candela y Brunella Torpoco también se suman a esta fiesta de la música. ¡Vamos a ver cómo nos va en esta edición!