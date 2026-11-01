¡Se armó la bronca! Said Palao le puso el parche a Pancho Rodríguez y se picó con Kevin Díaz en Esto Es Guerra

Espectáculos

El programa de Esto Es Guerra Desafío 14 estuvo más picante que ají de gallina. Said Palao, el conocido 'Samurai', explotó de furia contra Pancho Rodríguez tras un reclamo que lo sacó de sus casillas. ¿La razón? Se reclamó una posible falta de Leandro Cabello al ganar una competencia.

El guerrero, esposo de Alejandra Baigorria, no se quedó callado y le soltó una advertencia con todas las de la ley al capitán de los Combatientes. Said, muy furioso, le reclamó a Pancho por haber cambiado las reglas por su capricho.

Pero el drama no paró ahí. Al inicio del mismo programa, Said ya había tenido un encontrón de aquellos con Kevin Díaz en una competencia de velocidad. Said derrotó a Kevin, pero el combatiente intentó reclamar la forma en que Said tocó la campana. Said se burló de Kevin con un gesto como cargando a un bebé, insinuando que Kevin era su "hijo" porque siempre le ganaba. Kevin le respondió que se tranquilizara y lo retó a jugar otra vez.

Después de ese pique, la producción no dudó en enfrentar a Said Palao y Kevin Díaz en una competencia de fuerza extrema para que demostraran quién era el mejor. ¡Y esta vez la historia dio un giro! Kevin Díaz se llevó la victoria y lo celebró a lo grande, gritando efusivamente que se llamaba justicia divina.

Said, por su parte, no pudo ocultar su fastidio y se le vio muy molesto por la derrota. Incluso salió del set lentamente, seguramente para no ver el festejo de su rival. Katia Palma corrigió al combatiente y aclaró que solo se trató de buena suerte. ¡Qué día tan intenso para el 'Samurai'! ¿Será que la próxima le toca a él gritar "justicia divina"?