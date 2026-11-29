Espectáculos

Melanie Martínez volvió a la música con el estreno de su primera canción titulada “La que se lo queda pierde”. El tema, que mezcla ritmos de cumbia y ranchera, se centra en la infidelidad y en aquellas relaciones que están marcadas por las mentiras. El lanzamiento vino acompañado de un videoclip en YouTube y la promesa de que vendrán más estrenos próximamente.

Aunque la artista no mencionó a ninguna persona específica al presentar el sencillo, la letra ha desatado una ola de especulaciones en redes sociales. Los usuarios vinculan el contenido directamente con Christian Domínguez, padre de la hija mayor de Martínez, y su actual pareja, Karla Tarazona. La canción describe a un hombre que mantiene sus conductas infieles sin importar que cambie de relación, una idea que se resume en el título del tema.

En los fragmentos que ya circulan, se escucha a la cantante decir: “La que se lo queda pierde, tú y yo lo sabemos bien. No te deseo mala suerte, solo digo lo que ya sé”. Además, la letra sugiere que ciertas mañas no cambian jamás, comparando al hombre con un gallo que no deja de cantar y bailar aunque lo cambien de corral.

Melanie comunicó el estreno en redes sociales y anunció que el videoclip se estrenaba a las 8 de la noche por YouTube. La cantante dejó claro que este es el inicio de una nueva etapa como solista y que ya está preparando más canciones y videos para sus seguidores. Este regreso ocurre después de meses en los que su nombre estuvo ligado a temas personales y a diferencias públicas con el padre de su hija, Camila.

Trabajo y posibles colaboraciones

Más allá de su música, Melanie Martínez habló sobre sus vínculos profesionales con otras figuras relacionadas con el entorno de Domínguez. En una entrevista para ‘América Hoy’, afirmó que estaría dispuesta a trabajar con Pamela López, quien es la esposa de Christian Cueva, si se presentara una propuesta laboral.

La cantante aclaró que el hecho de haber trabajado anteriormente con Pamela Franco no significa que tenga algún problema con López. Al respecto, fue tajante al señalar que nunca ha tenido un roche con ella. Martínez explicó que sus decisiones profesionales están guiadas por el bienestar de sus hijos y que, como madre, tomará cualquier oportunidad laboral que se le presente, actuando siempre con transparencia y sin dejar que las tensiones ajenas definan sus elecciones.

Ruptura con Pamela Franco y el factor Christian

Sobre su relación con Pamela Franco, la intérprete confirmó que ya no mantienen ninguna comunicación. Según relató, descubrió que la madre de la hija menor de Domínguez la bloqueó en Instagram.

Al ser consultada sobre si este distanciamiento tiene que ver con los procesos legales que Domínguez mantiene con Franco, Melanie lo negó. Aseguró que los motivos son otros y que ambas sabían perfectamente cómo era Christian desde el principio, admitiendo que conocían a qué atenerse en esa situación. Asimismo, mencionó que comprende que Franco busque mantener una relación pacífica con Domínguez pensando en el bienestar de su hija pequeña.

Finalmente, la artista participó en una dinámica televisiva donde se sometió a un baño de florecimiento. Durante el ritual, pidió apartar de su vida las traiciones y las maldiciones, mientras sigue enfocada en consolidar su camino artístico con el estreno de su sencillo y la preparación de nuevo material.