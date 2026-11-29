Espectáculos

El cierre de la épica de ciencia ficción, Dune: Part Three, tiene una cita programada para llegar a los cines el 18 de diciembre de 2026. El problema es que esa misma fecha coincide con el estreno de Avengers: Doomsday, lo que genera un enfrentamiento directo entre dos de las franquicias más grandes de la industria.

Denis Villeneuve, el director canadiense de Dune, calificó a la película de Marvel como un auténtico “coloso” y comparó a Avengers con un “T. rex”. A pesar de esto, se mostró confiado en que su proyecto logrará “sobrevivir” al encuentro, asegurando que se siente orgulloso porque considera que la película está a la altura. Para el cineasta, este choque podría resultar en “uno de los fines de semana con mayor recaudación en la historia del cine” gracias a la fuerza de ambos títulos.

El destino y la 'maldición' de Dune

Villeneuve confesó haberse sentido profundamente decepcionado cuando se enteró de que su filme se estrenaría simultáneamente con la producción de Disney. Según explicó en una entrevista con Time, le resultó “imposible” cambiar la fecha de lanzamiento debido a que ya existía un compromiso previo tanto con el día del estreno como con el formato IMAX. Ante esta situación, bromeó que aceptó su destino y se puso a rezar a los dioses del cine.

El director también reflexionó sobre una especie de ‘maldición’ que ha perseguido los estrenos de su trilogía. Recordó que la primera entrega de Dune llegó a las pantallas al final de la pandemia, enfrentando un entorno muy complicado, aunque lograron una gran recaudación. Con la segunda película el panorama fue similar: el estreno debía ser en otoño, pero se movió a finales del invierno por las dos huelgas de Hollywood, lo que hizo que el proceso no fuera fácil pese al éxito obtenido.

Para esta tercera parte, Villeneuve esperaba finalmente tener un estreno normal, sin pandemias ni huelgas a la vista. Sin embargo, se encontró con que Disney programó la mayor franquicia de todos los tiempos para la misma fecha. Al final, Dune no es un coloso como Avengers, pero el director la define como una criatura atractiva con mucha fuerza.

¿Ustedes creen que Dune podrá sobrevivir al T. rex de Marvel o será una masacre en taquilla?