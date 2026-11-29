Estilo de vida

A todos nos ha pasado: abres una bolsa de cereales, snacks, café o comida congelada y luego es imposible cerrarla bien. El problema es que el aire entra, la comida pierde su frescura y, en muchos casos, hasta se altera el sabor o la textura de lo que estamos guardando. Para solucionar esto, existe un hack que se ha vuelto viral en redes sociales y que no requiere equipos especiales ni una máquina de vacío.

El único elemento necesario es un bowl con agua. En lugar de intentar sacar el aire presionando la bolsa con las manos, se utiliza el agua para que haga todo el trabajo. Este truco se basa en un principio físico simple que ayuda a que el aire salga casi por completo de la bolsa antes de cerrarla.

El proceso es realmente sencillo y toma solo unos pocos segundos. El agua ejerce presión sobre la bolsa y empuja el aire naturalmente hacia la abertura. Así, en vez de quedar atrapado adentro, el aire se desplaza casi totalmente antes de que cierres el empaque. Básicamente, es una forma fácil de lograr un resultado parecido al sellado al vacío sin tener que comprar equipo costoso.

Gracias a esto, los alimentos se mantienen frescos por un periodo de tiempo más largo y la bolsa queda cerrada de forma casi hermética. Es uno de esos trucos de cocina que, una vez que los aprendes, es difícil dejar de usarlos.

Además de conservar mejor la comida, este método ayuda a organizar mejor la refrigeradora o el congelador. Como las bolsas ocupan menos espacio, se evita la formación de hielo en los productos congelados y disminuye la probabilidad de que los alimentos se dañen por el contacto con el aire.

No es casualidad que este tip haya pegado fuerte en TikTok e Instagram, ya que combina facilidad, ahorro y practicidad. Es un cambio pequeño que hace una diferencia grande en el día a día, especialmente para quienes guardan comida frecuentemente en el frío. La próxima vez que abras una bolsa, pruébalo y entenderás por qué tantos usuarios lo llaman el hack más útil de la cocina.

¿Ustedes ya lo habían probado o siguen peleando con las bolsas de papitas?