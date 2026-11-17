Estilo de vida

Hay comidas que uno se mete a la boca casi sin pensar: la pizza del viernes, las papitas al costado del plato, el helado después del almuerzo. Casi nadie se detiene a mirar de dónde salieron. Y la verdad es que varias de estas tienen historias bastante más curiosas de lo que uno imagina.

La Caesar, la pizza y la papa frita: tres que no son lo que crees

Empecemos por la Caesar. La tenemos asociada a la cocina italiana, pero su historia lleva a México: se considera a su creador al restaurador italiano Caesar Cardini, que tenía un restaurante en Tijuana. Lo que la hizo conocida fue su combinación de lechuga, parmesano, crutones y aderezo.

Con la pizza pasa algo parecido, aunque su forma moderna sí está fuertemente ligada a Nápoles. Dejó de ser una comida simple de masa, tomate y pocos ingredientes para convertirse en un mundo gastronómico enorme, con incontables variantes. Hoy hay pizza en casi cada rincón del planeta.

Y las papas fritas: crocantes, doradas y casi imposibles de dejar de lado. Se volvieron uno de los acompañamientos más reconocibles del mundo y tienen versiones distintas según el país y la cocina.

Helado y chocolate: cuando no eran cosa de todos los días

El helado hoy se encuentra en cualquier esquina, pero durante gran parte de su historia fue un producto asociado al lujo. La difusión de la refrigeración y la evolución de la producción lo fueron volviendo mucho más accesible, hasta que se convirtió en uno de los dulces más queridos.

El chocolate tiene un pasado todavía más distinto del que imaginamos. Hoy lo relacionamos con dulces, barras y postres, pero las primeras formas de bebida de cacao eran mucho más amargas y muchas veces se combinaban con especias. El chocolate dulce que conocemos apareció mucho después.

Así que la próxima vez que pidas pizza, te comas una Caesar o abras una barra de chocolate, acuérdate de que detrás de varias de las cosas que comemos todos los días hay una historia que puede ser más interesante de lo que uno cree. Y eso, seamos honestos, es parte de lo rico del asunto: cada plato tiene algo que contar. ¿Cuál de estos cinco se te hizo más raro?