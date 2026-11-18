Espectáculos

Los Hermanos Yaipén no van a celebrar su 26 aniversario el 21 de noviembre. La orquesta anunció que posterga la fiesta por el estado de salud de Walter Yaipén, uno de sus líderes.

En un comunicado, la agrupación explicó que la decisión apunta a priorizar la recuperación del fundador: "...priorizar la salud y pronta recuperación de Walter Yaipén, uno de nuestros líderes y pilares fundamentales de esta gran familia musical".

La nueva fecha de la celebración se va a anunciar oportunamente a través de sus redes sociales oficiales.

Antes de ese comunicado, Walter Yaipén contó en su cuenta de Instagram que sufrió una descompensación durante una de las presentaciones de los días previos a la llegada del papa León XIV al Perú. Esa situación le impidió continuar sobre el escenario: "Fue una situación difícil que me recordó lo valiosa y frágil que puede ser la vida".

También agradeció al público por las muestras de cariño y preocupación que recibió tras lo ocurrido, y dijo que sigue adelante con la misma fe, la misma humildad y el mismo amor por la música que ha guiado su vida.

Por ahora toca esperar la nueva fecha y mandarle todas las fuerzas del mundo.