Espectáculos

El video inédito de Anely Dávila cantando ‘Tu ausencia’ cuando era una niña salió a la luz el martes 17 de noviembre, después de su presentación como nueva integrante de Corazón Serrano. En las imágenes, la hoy cantante del grupo entona el tema ante la admiración de Lesly Águila y las demás integrantes de la agrupación.

Qué muestra el video

En el clip se ve a Anely, todavía una niña, cantar ‘Tu ausencia’ delante de Lesly Águila y del resto del grupo. Águila, con mucha emoción, dice: “A ver a nuestro jefe Edwin Guerrero, oidito, oidito, puede ser la próxima integrante aquí”. El programa reveló además que la cantante, desde muy pequeña, era fanática de Corazón Serrano.

Cómo fue su presentación oficial

Anely Dávila fue presentada oficialmente como nueva integrante de Corazón Serrano en el concierto ‘Acceso al Corazón 4’, realizado el sábado 14 de noviembre en el Jardín de la Cerveza de Arequipa. Apareció en el escenario con un vestido blanco y sus característicos moños, e interpretó ‘Cuatro mentiras’ y ‘Cómo se olvida’, con los que se llevó los aplausos y el cariño del público arequipeño.

La incorporación sorprendió a los seguidores de la agrupación piurana, sobre todo después de su reciente salida de La Bella Luz.

Lo que dijo la nueva integrante

Emocionada con esta nueva etapa, Anely confesó que formar parte de Corazón Serrano era uno de sus grandes sueños desde que tenía seis años. También agradeció la oportunidad y se comprometió a dar lo mejor de sí en cada presentación.

Nuestra lectura

El video muestra que Anely ya cantaba junto al grupo cuando era una niña. Nos gusta la historia.

Y no, no vamos a fingir que no nos emocionó. ¿Ustedes también le van a pedir ‘Tu ausencia’ en el próximo concierto o se quedan con ‘Cuatro mentiras’?