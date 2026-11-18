Espectáculos

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha generado opiniones divididas. Muchos seguidores celebran volver a verla junto a la banda; otros, en cambio, han criticado sus presentaciones. Ante esa ola de comentarios, la cantante decidió responder a uno de sus seguidores y reconoció que las críticas le están afectando. Y ahí está el detalle: no es el regreso lo que da vueltas, sino cómo lo está viviendo ella.

Cómo respondió

Amaia se pronunció a través de Instagram, donde le agradeció a un creador de contenido que salió en su defensa: Arnau de la Eygee, quien publicó un video cuestionando los ataques que viene recibiendo la intérprete. El mensaje de la cantante fue corto y sin vueltas: “Muchas gracias, estoy sufriendo mucho”. Esa respuesta llamó la atención de sus seguidores, que no tardaron en enviarle muestras de cariño y palabras de apoyo.

De dónde salen las críticas

Desde que se anunció su regreso a La Oreja de Van Gogh, la cantante ha estado en medio de distintas críticas. A los comentarios sobre sus conciertos de la gira 'Tantas cosas que contar' se sumaron los videos que algunos usuarios compartieron de sus presentaciones, cuestionando su voz, sus movimientos en el escenario y su vestuario. Su reincorporación también volvió a poner sobre la mesa la salida de Leire Martínez, quien estuvo al frente de la agrupación durante 17 años.

La defensa del creador

En su video, Arnau de la Eygee criticó que algunas personas opinen sobre Amaia sin conocer su carrera ni escuchar su música. También señaló que muchos se suman a los comentarios negativos sin pensar en cómo pueden afectar a la cantante. Su punto, dicho de otro modo: se opina gratis y sin contexto.

Lo que dicen sus fans

Amaia había dejado claro que su prioridad era reencontrarse con sus seguidores. Su mensaje, sin embargo, mostró que las críticas sí le están afectando, y su confesión generó preocupación entre sus fanáticos, que esperan verla disfrutar nuevamente de esta etapa musical.

Ojo, tener opinión sobre un show es válido y hasta sano: uno comenta lo que vio. Lo que ya no cuadra es armar un ring con cada presentación y olvidar que del otro lado hay una persona que lee. ¿Le damos tregua y la dejamos disfrutar de esta etapa, o seguimos calificando desde el sillón?