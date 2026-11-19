Espectáculos

El show de María Becerra en el Arenas se cargó de pura alta costura cuando Eva de Dominici y Marta Fort tomaron la pasarela. Ambas acapararon todas las miradas con sus apuestas de moda diseñadas por Verónica de la Canal.

Eva de Dominici deslumbró al público con una propuesta romántica y sofisticada. Lucía un minivestido en tono rosa pastel, confeccionado en seda natural al bies y de corte ajustado. El diseño estuvo lleno de detalles como puntillería vintage, encaje y pedrería, destacando sus bordados a mano y un liguero en una sola pierna que le dio un toque bien sensual.

Para rematar el look, Eva usó una capa de gasa nacarada con inscripciones inspiradoras, terminando el conjunto con sandalias altas decoradas con aplicaciones florales. En cuanto al belleza, Bettina Frúmboli la maquilló con tonos pastel y piel luminosa, mientras que Juan Manuel Cativa se encargó de dejar el peinado con ondas marcadas.