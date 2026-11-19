Estilo de vida

Si abriste tu clóset y te encontraste con esos huequitos sospechosos en tu ropa favorita, lo más probable es que las polillas ya se hayan instalado. Y no, no es para entrar en pánico: con movimientos simples y materiales que probablemente ya tienes en casa puedes cuidar mejor tu clóset y bajarle las chances de que aparezcan.

El primer paso es la limpieza, aunque suene obvio. Saca todo de los estantes y los cajones y limpia bien, con ojo especial en las esquinas y en las rendijas pequeñas, . Después deja que el clóset se ventile bien antes de volver a meter la ropa.

También ayuda no tener el clóset cerrado todo el tiempo: cada vez que puedas, abre las puertas y deja que el aire corra. Y no aprietes la ropa de más, dales espacio entre prenda y prenda. Menos amontonamiento, menos escondites.

La lavanda es uno de los aromatizantes más populares para el clóset. Puedes poner lavanda seca dentro de bolsitas de tela pequeñas y ubicarlas entre la ropa: además del aroma, es una adición sencilla al cuidado del clóset.

El cedro también se usa harto para guardar ropa. Puedes colocar piezas o productos de cedro dentro del clóset o en los cajones, siguiendo las indicaciones del producto. Es una solución fácil y cae bien en espacios cerrados.

Y ojo con esto: las polillas pueden sentirse atraídas por restos orgánicos que quedan en las telas. Por eso conviene limpiar la ropa antes de guardarla por mucho tiempo, con atención especial en las prendas que ya te pusiste varias veces.

Cuando cambias de estación y guardas lo que no vas a usar por meses, verifica que esté limpio y totalmente seco. Usa cajas o bolsas de almacenamiento adecuadas y déjalo en un lugar limpio y seco.

No esperes a que aparezcan huecos por todos lados para revisar qué está pasando. Cada cierto tiempo mira tus prendas, sobre todo las de lana y otras fibras naturales. Si ves señales de que algo se metió ahí, separa esas prendas y lávalas siguiendo las instrucciones de cuidado que traen.

Todo esto entra perfecto en la rutina de cuidado de tu clóset. Pero si las polillas se sienten con fuerza o vuelven una y otra vez, ya no basta con aromas y toca una respuesta más sistemática. Con limpieza, buen almacenamiento y revisiones constantes tu clóset se mantiene ordenado y tus chompas dejan de ser el menú.