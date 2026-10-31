¡Mario Irivarren soltó la sopa! Así le pidió a Tabata Suárez que sea su novia

Espectáculos

¡Mario Irivarren nos dejó con la boca abierta! En una conversación en el podcast “La Manada”, donde hace de conductor, el influencer se puso a recordar el momento exacto en que decidió dar ese gran paso con su Tabata Suárez y, de paso, nos aclaró el misterio detrás del famoso anillo que ella lució en sus redes y que ya tenía a todo el mundo especulando.

Mario Irivarren, influencer y conductor, y Tabata Suárez son pareja. Esta vez, Mario compartió uno de los momentos más especiales de su relación.

El viaje a Huancaya

Mario contó que le pidió oficialmente a Tabata que fuera su novia durante un viaje a Huancaya. En el podcast, sus compañeros le preguntaron cómo se había declarado a su pareja. Recordó que, antes de Huancaya, ya habían compartido una aventura en Puerto Rico, pero este nuevo viaje tenía un toque especial. Mario explicó que, aunque ya pasaban muchísimo tiempo juntos, todavía no convivían. Por eso, la idea de compartir varios días de viaje le generaba una ilusión extra: era la oportunidad ideal para conocerse a fondo, para ver cómo funcionaban estando pegados todo el día. “Esta es una buena prueba para ver qué tal nos desenvolvemos estando juntos todo el día”, confesó que pensó antes de emprender la ruta.

El camino por carretera hasta Huancaya fue un tremendo recorrido de unas ocho horas. El plan era quedarse en un glamping, un espacio acogedor pero pequeño. A pesar de las largas horas de viaje y la intimidad del hospedaje, Mario aseguró que el trayecto no se le hizo pesado en lo absoluto. Lo más importante, según él, no fue el lugar donde se quedaron, sino todo lo que floreció y se consolidó entre ellos durante esa experiencia única.

¿Anillo de compromiso o solo formalización?

Y aquí viene el chismecito del famoso anillo que Tabata Suárez mostró en sus redes sociales y que, honestamente, armó un revuelo tremendo. Mario Irivarren no se guardó nada y aclaró que esa misma joya fue la que usó para pedirle que fuera su novia. ¡Es que, seamos sinceros, la gente ya estaba armando la boda en sus cabezas y comprando el arroz! Muchos interpretaron el anillo como una clarísima señal de matrimonio a la vista. Pero Mario fue tajante: no era una propuesta de boda, sino el anillo que le entregó para formalizar, para ponerle el sello oficial a su relación de una vez por todas. Con esta explicación tan directa, se despejó de una vez por todas la curiosidad de todos sus seguidores y se puso fin a las especulaciones.

Un momento “muy feeling” con lágrimas incluidas

El conductor de “La Manada” relató que el momento cúspide fue al caer la noche, cuando ambos estaban cómodamente en la habitación, bien abrigaditos junto a la chimenea o el calentador, porque el frío de Huancaya, como sabemos, ¡no perdona a nadie! Mario tenía el anillo guardado en el bolsillo y decidió entregárselo después de dedicarle unas palabras especiales. “Le dije algunas palabras muy bonitas y acto seguido saqué el anillo. Se lo di, se lo entregué y fue un momento muy lindo, muy íntimo, muy feeling”, recordó Mario, con la emoción aún latente.

La reacción de Tabata, sin duda, fue uno de los detalles más emotivos de esa noche mágica, según Mario. Contó que su pareja derramó algunas lágrimas al recibir la joya, en una escena que ambos compartieron en total privacidad, lejos de las cámaras. El influencer comentó que Tabata, que nunca llora, derramó un par de lágrimas de emoción. Parece que hasta los más fuertes caen rendidos al amor, ¡y cómo no, si es un sentimiento que lo puede todo!