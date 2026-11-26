Espectáculos

Mario Hart anunció que conversará con Korina Rivadeneira después de revisar lo que la modelo publicó en sus redes sociales. Esta decisión llega en medio de la polémica por las imágenes que la vinculan con el actor argentino Nacho Di Marco, quien reside en el edificio donde Rivadeneira fue vista durante una visita nocturna.

El anuncio ocurrió mientras el piloto participaba en el programa ‘Sin + que decir’, el cual conduce junto a María Pía Copello, Ethel Pozo, Luciana Roy e Israel Dreyfus. El tema salió a la luz luego de que el panel comentara las imágenes difundidas por ‘Magaly TV, la firme’ sobre el encuentro de la modelo y el actor.

El problema no es el ampay, sino los 'tips'

Aunque el chisme estaba servido, Hart dejó claro que su reclamo no es por la cercanía entre Korina y Di Marco, sino por una práctica de seguridad que considera riesgosa. El piloto se centró en que la modelo haya publicado contenido en tiempo real en sus redes sociales.

Hart expresó que le llamará la atención a Rivadeneira porque él ya ha venido dando consejos y tips sobre este tema. Según el deportista, no se deben subir historias en tiempo real porque otras personas pueden ver el contenido y buscar la ubicación exacta del usuario en ese momento. Para él, evitar este tipo de publicaciones es la mejor forma de prevenir situaciones complicadas.

Ante las preguntas de sus compañeros en el set, Hart precisó que su intención no es cuestionar las decisiones personales de su expareja, sino advertir sobre un riesgo evitable. Asimismo, reconoció que la modelo tiene todo el derecho de conocer a nuevas personas.

Una familia que sigue unida

El piloto aseguró que este episodio no representa un conflicto para la relación familiar que mantiene con Rivadeneira desde que se separaron. Hart recalcó que lo ocurrido no modificará el vínculo que sostiene con ella ni con sus hijos, buscando así despejar cualquier duda sobre tensiones internas en su hogar.

Esta postura se alinea con la dinámica que ambos mantienen como exintegrantes de ‘Esto es guerra’, enfocada en la crianza compartida de sus hijos y actividades juntos los fines de semana. Incluso, Hart estuvo presente en el estreno de la obra teatral de Rivadeneira para respaldarla en su carrera artística.

El saludo de cumpleaños y las dudas de Copello

La reacción de Hart sucedió pocas horas después de que el 23 de noviembre publicara una dedicatoria pública por el cumpleaños de Korina. Justo ese día se conoció el ampay, pero el piloto decidió subir una foto familiar en la playa junto a la modelo y sus dos hijos con el mensaje: “Happy birthday Kori, sé feliz siempre!!”.

La modelo respondió al gesto en su propio perfil compartiendo la misma foto con el tema “Happy Birthday Hip Hop” y un mensaje breve que decía “Gracias”, acompañado de emoticones de corazón y manos en oración.

Por otro lado, durante el programa, María Pía Copello, quien es presentadora, actriz y cantante, cuestionó cómo funcionan los programas de espectáculos para obtener estas imágenes. Copello planteó la sospecha de que existan filtraciones o "soplos" previos que permitan a las producciones estar alerta y seguir los rastros de los personajes públicos, aunque aclaró que no aseguraba que este fuera el caso específico del ampay de Rivadeneira.