Espectáculos

María Pía Copello no se guardó nada y sorprendió a sus compañeros de ‘Sin + que decir’ con una anécdota bastante inesperada sobre su hijo mayor, Samuelito. La conductora contó que llegó a su casa a las dos y algo de la madrugada y, mientras se acercaba al cuarto del joven para saludarlo, escuchó una frase que la dejó totalmente desconcertada.

Aunque la exanimadora infantil admitió que no sabía si debía contar el episodio, terminó soltando la bomba frente a las cámaras. Según relató, escuchó a Samuel Dyer Copello decir: “Con condón no es lo mismo”.

La confesión cayó como una bomba en el set y desató las bromas de sus colegas. Ethel Pozo fue rápida en advertirle que, como Samuelito está en Lima, probablemente no le haga gracia que su mamá haya divulgado esa conversación. Por su parte, Mario Hart fue más directo y lanzó un: “Mejor no nos hubieras contado”.

El camino de Samuel Dyer Copello

Samuelito, hijo de María Pía y del empresario Samuel Dyer Coriat, estuvo lejos de los focos durante gran parte de su infancia. Sin embargo, desde los 18 años empezó a llamar la atención por sus propios proyectos. A inicios de 2026 lanzó AVOID, su marca de ropa urbana, donde presentó una primera colección de poleras y camisetas.

Además de la moda, el joven tiene una pasión por los motores y participa en competencias como Caminos del Inca, actividad que financia con sus propios recursos. En cuanto a los estudios, Samuelito cursa la universidad en Estados Unidos, aunque se encuentra en Lima aprovechando sus vacaciones.

Samuelito busca construir su propio camino entre los negocios y el automovilismo, y la reciente anécdota de su madre volvió a ponerlo en el centro de los comentarios.