Mar Solís cantó "Contigo o sin ti" junto a Olga Tañón en los Premios HEAT

Espectáculos

Mar Solís sigue sumando escenarios. La cantante presentó su sencillo más reciente, "Invéntame", en el escenario del Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, durante los Premios HEAT Latin American Music Awards 2026.

Buen momento para cualquiera. Pero lo que le dio a la noche un tono distinto fue el tributo a Olga Tañón: ahí Mar unió su voz a la de la Mujer de Fuego para interpretar "Contigo o sin ti". Dos generaciones en un mismo escenario, que es justo el tipo de cruce que no se ve todas las semanas.

Y no es poca cosa, porque el homenaje repasó la trayectoria y el legado de una de las grandes figuras de la música latina.

La participación de Mar en esta edición comenzó el miércoles 4 de noviembre con un panel educativo que compartió con Majo Aguilar. Las dos hablaron de lo que significa honrar sus raíces mientras construyen una identidad propia, y de la preparación y el compromiso que exige una carrera musical.

También hubo admiración mutua y apoyo entre mujeres: dos artistas jóvenes celebrando sus propios caminos y dejando claro que honrar un legado también pasa por abrir espacio para que otras brillen.

Lo que viene ya tiene fecha: el sábado 14 de noviembre, Mar Solís estará en el Festival Tonic Feets 2026, en Acapulco, Guerrero, para reencontrarse con su público. Después de cantar al lado de Olga Tañón, un festival en Acapulco debe sentirse como bajarse de la montaña rusa y recién agarrar la silla.

Y ojo: con "Invéntame" sonando y un dueto así en el currículum, la próxima vez que la pongan en un cartel, el cartel va a tener que agrandar su nombre. ¿Ustedes ya la tenían en el radar?