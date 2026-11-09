Snickers bowl: el desayuno de chocolate que se arma en tres minutos
Desayunar chocolate sin sentir que te estás comiendo un postre a las 7 de la mañana es el sueño de cualquiera con poco tiempo y muchas ganas de dulce. El Snickers bowl es la versión de ese sueño que circula en TikTok y en las redes: un bowl con pinta de postre y con ingredientes de desayuno. Tres minutos de preparación y cero drama en la cocina.
Pero si lo que buscas es algo dulce, cremoso y rápido antes del trabajo, la universidad o el entrenamiento, cumple. Y como no lleva azúcar agregada, se lo puedes mostrar a tu conciencia sin que te discuta.
Ingredientes
Para la base:
- 1 galleta sin azúcar
Para la crema:
- 100 g de yogur colado 0%
- 1 cucharadita de mantequilla de maní
- 1 cucharadita de miel o jarabe de agave
Para la cobertura:
- 1 cucharada de chocolate de cobertura derretido sin azúcar
Preparación
- Tritura la galleta y ponla en el fondo de un bowl o un vaso pequeño. Ese es el primer estrato del bowl.
- En otro bowl, mezcla el yogur colado con la mantequilla de maní y la miel o el jarabe de agave hasta que quede una crema suave, de esas que parecen relleno de dulce.
- Echa la crema sobre la base de galleta.
- Termina con el chocolate de cobertura derretido sin azúcar por encima.
- Para mejor resultado, déjalo unos 15 minutos en la refrigeradora para que el chocolate se estabilice. También lo puedes preparar la noche anterior y tener el desayuno listo apenas te despiertes.
El trend de los dessert bowls ya se apoderó de TikTok y de las redes, y cada vez más gente arma versiones propias de sus dulces favoritos. El Snickers bowl es una de esas: apariencia de postre, ingredientes de un desayuno más equilibrado que un dulce clásico, con proteína y energía para arrancar el día.
Lo mejor del asunto es que no necesitas horas en la cocina ni un montón de cosas raras. Es galleta, yogur, maní y chocolate. Si tienes eso, tienes desayuno. Y si no tienes hambre a esa hora, igual te lo vas a comer, porque tiene chocolate y el chocolate no se discute.
Al final queda la pregunta de siempre: ¿es desayuno o es postre disfrazado de desayuno? Nosotros ya sabemos la respuesta, pero queremos saber la tuya. ¿Lo probarías un lunes a las 7 de la mañana o lo dejarías para el antojo de la noche? Cuéntanos, que acá nadie juzga.