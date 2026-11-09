Snickers bowl: el desayuno de chocolate que se arma en tres minutos

Estilo de vida

Desayunar chocolate sin sentir que te estás comiendo un postre a las 7 de la mañana es el sueño de cualquiera con poco tiempo y muchas ganas de dulce. El Snickers bowl es la versión de ese sueño que circula en TikTok y en las redes: un bowl con pinta de postre y con ingredientes de desayuno. Tres minutos de preparación y cero drama en la cocina.

Pero si lo que buscas es algo dulce, cremoso y rápido antes del trabajo, la universidad o el entrenamiento, cumple. Y como no lleva azúcar agregada, se lo puedes mostrar a tu conciencia sin que te discuta.

Ingredientes

Para la base:

1 galleta sin azúcar

Para la crema:

100 g de yogur colado 0%

1 cucharadita de mantequilla de maní

1 cucharadita de miel o jarabe de agave

Para la cobertura:

1 cucharada de chocolate de cobertura derretido sin azúcar

Preparación

Tritura la galleta y ponla en el fondo de un bowl o un vaso pequeño. Ese es el primer estrato del bowl.

En otro bowl, mezcla el yogur colado con la mantequilla de maní y la miel o el jarabe de agave hasta que quede una crema suave, de esas que parecen relleno de dulce.

Echa la crema sobre la base de galleta.

Termina con el chocolate de cobertura derretido sin azúcar por encima.

Para mejor resultado, déjalo unos 15 minutos en la refrigeradora para que el chocolate se estabilice. También lo puedes preparar la noche anterior y tener el desayuno listo apenas te despiertes.

El trend de los dessert bowls ya se apoderó de TikTok y de las redes, y cada vez más gente arma versiones propias de sus dulces favoritos. El Snickers bowl es una de esas: apariencia de postre, ingredientes de un desayuno más equilibrado que un dulce clásico, con proteína y energía para arrancar el día.

Lo mejor del asunto es que no necesitas horas en la cocina ni un montón de cosas raras. Es galleta, yogur, maní y chocolate. Si tienes eso, tienes desayuno. Y si no tienes hambre a esa hora, igual te lo vas a comer, porque tiene chocolate y el chocolate no se discute.

Al final queda la pregunta de siempre: ¿es desayuno o es postre disfrazado de desayuno? Nosotros ya sabemos la respuesta, pero queremos saber la tuya. ¿Lo probarías un lunes a las 7 de la mañana o lo dejarías para el antojo de la noche? Cuéntanos, que acá nadie juzga.