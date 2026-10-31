El ex de Ale Fuller se casó y ella soltó la bomba: ¡Son con-cuñados!

Espectáculos

La noticia bomba de la semana: Francesco Balbi, el abogado con quien Ale Fuller casi llega al altar, ya dio el sí a su actual pareja. Las imágenes de la boda salieron a la luz y, como era de esperarse, todos queríamos saber la reacción de Ale.

Y la actriz no se quedó callada. Para las cámaras de 'Amor y Fuego', Ale Fuller le deseó lo mejor a su ex. Comentó que Francesco soñaba con hacer familia y se mostró muy contenta de que haya podido cumplir esa meta de vida. Hasta ahí, todo bastante civilizado y maduro, ¿verdad?

Pero el plot twist llegó cuando Ale reveló un detalle que nadie, ¡nadie!, se veía venir. Contó que, aunque no tienen una relación cercana ahora, el destino es bien juguetón. Prepárense: "Somos con-cuñados", soltó, dejando a más de uno con la mandíbula por los suelos. Resulta que su hermana y el hermano de Francesco son novios, ¡y ya llevan cuatro años de relación! Así que, de alguna manera, siguen siendo familia.

Ale incluso le encontró un sentido místico a su propia historia de amor fallida: según ella, el universo es tan sabio que el verdadero propósito de que se conocieran fue presentar luego a sus hermanos, que ahora son felices. ¡Ay, por favor! Qué manera de ponerle una excusa cósmica a una ruptura. Y aunque no se han vuelto a ver, asegura que más pronto que tarde podrían volver a verse las caras.

Recordemos que Ale Fuller oficializó su separación con Francesco meses atrás. En ese momento, ella mencionó que tuvo señales para no seguir con el compromiso, aunque descartó que se tratara de una infidelidad, y evitó dar más detalles sobre los motivos. Lo que sí nos queda claro es que, por más que la relación sentimental haya terminado, hay lazos familiares que ni el universo puede romper. ¿Te atreverías a ir a la boda de tu ex si también fueras su con-cuñada?