¡Christian Domínguez en shock! Rebeca Escribens y Edson Dávila lo trolearon con sus ex en el 'Toro Loco'

Espectáculos

¡Agárrense! Christian Domínguez se metió en la boca del lobo, o mejor dicho, en el 'Toro Loco del terror' durante una dinámica en ‘América Hoy’ que terminó siendo un festival de indirectas sobre su vida sentimental. El cumbiambero, valiente él, se animó a subir, pero ni se imaginaba que Rebeca Escribens y Edson Dávila tenían preparado el troleo de la década.

El momento cumbre llegó cuando Christian se alistaba para el reto. Rebeca Escribens le preguntó si sabía quién estaba manipulando el motor del toro y ella misma respondió: "Todas tus ex". El cantante se quedó sorprendido y respondió con un "¿Qué?". Pero la conductora, lejos de detenerse, insistió en que todas sus exparejas estaban manipulando el toro.

Y como si fuera poco, Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, no podía quedarse callado. Fiel a su estilo, se metió al ruedo preguntándole a Christian cuánto creía que duraría sobre el indomable toro. El cantante solo atinó a decir que no sabía. Las bromas no daban tregua. Rebeca, otra vez, comentó que Christian estaba listo para que lo samaqueen y empiece a pagar todos sus pecados.

Claro, con tanta presión y el peso de "todos sus pecados", Christian se subió, pero la gloria le duró poco. El toro lo desequilibró y lo mandó al suelo más rápido que tarde. Rebeca Escribens no dejó pasar el resultado y lo animó a volver a subir al toro para demostrar que tenía un poquito más de fuerza.

Pero el remate final tenía que venir de ‘Giselo’. Edson "metió su cuchara" de nuevo, pero esta vez con la pregunta que desató la carcajada general y coronó la troleada: "¿Quién está manejando el Toro Loco?, ¿la Chabelita?", lanzó, haciendo una referencia clarísima a una de las exparejas más conocidas del cumbiambero.

Ante semejante comentario, Rebeca Escribens se desmarcó de la referencia y aclaró que ella no lo había dicho. Así, lo que empezó como un simple desafío en el 'Toro Loco del terror' terminó siendo una sesión de chistes sobre el pasado amoroso de Christian Domínguez, quien se la aguantó como pudo. ¡Con esos amigos, quién necesita enemigos! ¿O sí?