Masiel Málaga se defiende de Kate Candela y suelta: “No sé si está acostumbrada a que le revienten cohetes”

Espectáculos

El chismecito de la semana empezó cuando Kate Candela, la ex de Son Tentación, contó que se encontró con Masiel Málaga en los pasillos de un programa de televisión. Según Kate, se acercó a saludarla y a decirle que cantaba súper lindo, pero la respuesta de Masiel no fue la que esperaba y quedó marcada con eso.

¿Hubo desaire o solo una respuesta 'normal'?

Pero Masiel Málaga no se quedó callada y rápidamente salió al frente para dar su versión de los hechos. La salsera chalaca aseguró que sí respondió al saludo y agradeció el cumplido de Kate antes de seguir con lo suyo. Y aquí viene lo bueno: Masiel soltó una frase que dejó a más de uno pensando en qué esperaba su colega. "Obviamente, respondí el saludo y agradecí el comentario que estaba dando, pero no sé qué más esperaba, no sé si está acostumbrada a que le revienten cohetes, le hagan una pancarta, no lo sé, pero yo no lo voy a hacer", afirmó, dejando clarísimo que ella actuó con total normalidad. Según contó, hizo lo natural: respondió al saludo y siguió su camino.

“La perspectiva que ella pueda tener me tiene sin cuidado”

Masiel fue aún más lejos y aseguró que no conoce a Kate Candela personalmente, aunque sí sabe quién es por su carrera pública. Dijo que sabe quién es, como todos los peruanos, pero que no tiene conocimiento de su trabajo ni de cómo es ella. Además, dejó en claro que la opinión de Kate sobre el encuentro no le quita el sueño: "La perspectiva que ella pueda tener me tiene sin cuidado".

¿Problemas? “Yo hasta para tener un rival tengo que tener pensado con quién”

Para cerrar el tema, Masiel Málaga negó rotundamente que exista alguna rivalidad o problema con Kate Candela, y hasta se rió al respecto. Afirmó que no tiene problemas con absolutamente nadie. En su estilo directo, añadió que, cuando necesita decir algo, lo dice con nombre y apellido, desde sus cuentas oficiales. ¿Será que esta es la forma en que Masiel le pone punto final a cualquier chisme? ¡Parece que sí!