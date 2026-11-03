Laura Huarcayo: su futuro en TV, ¿reencuentro con La Carlota y Alfredito, y un show 'cero migajeros'?

Espectáculos

¡La reina ha vuelto! Después de diez años fuera de las pantallas, Laura Huarcayo regresó a la conducción y la está rompiendo en 'Mande quien mande'. No es para menos, pues la presentadora ha confesado que se siente “superbién” porque ha vuelto a trabajar con un equipo de producción que ya conocía, y eso “facilita también el trabajo”. Una década de ausencia no le ha quitado las ganas de divertir y pasarla bien, ¡al contrario! Ha regresado “más madura, pero con las mismas ganas”.

Y, agárrense, que el futuro pinta prometedor. Laura reveló que hay intenciones de seguir con el mismo equipo en 'Mande quien mande' durante el 2027. Aunque la renovación de su contrato aún no está en papel, la buena vibra está a full. “Si Dios quiere, sí”, dijo, dejando a entrever que la producción quiere mantener a todos para el próximo año. ¡Ojalá se dé, porque los necesitamos!

Pero si de regresos hablamos, hay uno que nos tiene a todos con el corazón en la mano. Laura se ha dado cuenta, con la llegada de las redes sociales, de la tremenda cantidad de cariño que el público aún guarda por sus programas de antaño, como 'Lima Limón' o 'Bienvenida la tarde'. Se mostró sorprendida por la magnitud de mensajes de gente que los recuerda con tanto amor, y que valoraba cómo ella, la Carlota y el niño Alfredito acompañaban y sacaban sonrisas a familias enteras. Para ella, leer esos mensajes es algo invalorable.

Y como la nostalgia es poderosa, la pregunta del millón llegó: ¿un reencuentro con la Carlota y Alfredito? Laura no le cerró la puerta a esa posibilidad. “Sería muy bonito, siempre la gente lo ha pedido y espero que en algún momento también se pueda dar”, comentó. Imagínense a ese trío dinámico de nuevo juntos, ¡sería un bombazo para el recuerdo!

'Cero migajeros': La guía para reírte de tu vida amorosa

Mientras esperamos ese anhelado reencuentro televisivo, Laura no se queda quieta. Nos trae una propuesta diferente y cargada de humor: el show 'Cero migajeros', donde compartirá escenario con el mismísimo Carlos Vílchez. Prepárense para una noche donde el amor y el desamor se servirán con una buena dosis de carcajadas.

¿Y cómo va la cosa? Pues ellos prometen abordar las experiencias del amor y el desamor, pero con ese toque de humor ácido y real que tanto nos gusta. La idea es que sea una oportunidad para que el público se divierta y se reconozca en esas situaciones sentimentales en las que, seamos sinceros, “más de uno aceptó menos de lo que merecía”. ¡Ajá! ¿Quién no ha sido 'migajero' alguna vez, eh?

La premisa es clara: reírse de esos momentos en los que fuimos unos 'migajeros' sentimentales. Porque, aceptémoslo, “todos hemos migajeado alguna vez”.

Además, los conductores no se guardarán nada, ¡prometen “hablar sin filtros” sobre el amor y el desamor! Todo esto, claro, con mucho sentido del humor.

Si ya te animaste a dejar de ser 'migajero' en el amor y a reírte de ti mismo con los mejores, apunta las fechas: las funciones de 'Cero migajeros' se realizarán en el Bianca de Barranco el 18 y 25 de noviembre de 2026, y el 2 y 9 de diciembre de 2026. ¡No hay excusas para no ir y liberarse de esas 'migajas' de una buena vez! ¿Están listos para reír y dejar de 'migajear'?