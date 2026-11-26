¿Qué ocurre cuando una pasarela de moda y un concierto en vivo se convierten en un solo show? Eso es MadWalk, creado por MAD TV en Atenas en 2011. El lunes 23 de noviembre de 2026, volvió para celebrar su 16.ª edición.

La propuesta es única: cada diseñador de moda se une a un artista musical. Mientras la colección desfila por la pasarela, el artista canta en vivo, en el mismo escenario y al mismo tiempo. Cada dupla se crea exclusivamente para esta noche, con nuevos arreglos, mashups y covers que no podrás escuchar en ningún otro lugar.

Hoy en día, MadWalk es la noche más grande de la moda y la música en Grecia: una arena con entradas agotadas, el Tae Kwon Do indoor arena en Atenas; un especial para la televisión nacional; y un casting abierto de modelos que superó las 3,500 inscripciones.

El concepto de este año fue «We are all made of stars».

Uno de los momentos más destacados de la velada fue el LEGO Daisy Dress: un vestido de alta costura elaborado con 12,000 piezas de LEGO y 790 flores colocadas a mano, una por una. Diseñado por Nora Sarman junto con el LEGO Certified Professional Balázs Doczy, se exhibió en Grecia exclusivamente en MadWalk, lucido por la conductora de la noche, Vicky Kaya.

El glamour del viejo Hollywood se hizo presente con un mashup en vivo de Beyoncé: la cantante LILA fusionó a Beyoncé con «Prisencolinensinainciusol» de Adriano Celentano para la colección de flecos, plumas y rosetas de organza de Celia Kritharioti.

El cierre de la noche estuvo a cargo de la estrella de Eurovision Eleni Foureira, antes de que el recinto quedara cubierto por una lluvia de confeti.

MadWalk. Donde la moda se encuentra con la música.