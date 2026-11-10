¡A punto de ser 007! Robert Pattinson y Nicholas Hoult en los castings para James Bond

Espectáculos

Los nombres de Robert Pattinson y Nicholas Hoult han saltado a la mesa porque ambos habrían realizado pruebas de cámara para quedarse con el papel del agente 007. La información, que salió hace poco por la prensa estadounidense, apunta a que estos dos actores británicos están en la mira para suceder a Daniel Craig.

La cosa se pone sabrosa con Pattinson, claro. El actor, de 40 años, ya tiene un currículum que nos dejaría con la boca abierta. No solo es una figura reconocida en Hollywood, sino que hoy está inmersísimo en DC Studios como Batman. Su popularidad internacional lo llevaron sus papeles en la saga de Harry Potter y en las películas de Crepúsculo.

Lo que le da un plus tremendo a Pattinson es su conexión con el director Denis Villeneuve, quien está encargado de traer la próxima película de James Bond. Los dos ya trabajaron juntos en Duna: Parte tres, cuya llegada a los cines está prevista para el 18 de diciembre. Adicionalmente, Pattinson también ha trabajado con cineastas como Christopher Nolan (protagonizó Tenet en 2020), Robert Eggers y los hermanos Safdie.

Pero la competencia está más fuerte de lo que pensamos. Además de los dos grandes, tenemos a un grupo de candidatos que incluye a Callum Turner, Jack Lowden y Josh O’Connor. Variety también informó que Harry Styles ha mantenido conversaciones sobre el papel y que Theo James, de 41 años, no ha sido descartado de la lista.

Los propios aspirantes no se guardan nada. Josh O’Connor, conocido por su trabajo en The Crown y Challengers, dijo sentirse honrado de que su nombre aparezca entre los posibles sucesores de Daniel Craig, y describió el momento como «increíblemente extraño». Por otro lado, Jack Lowden, protagonista de la serie Slow Horses, reconoció el nivel de atención como algo «muy halagador» por su parte. Mientras tanto, Pierce Brosnan, quien interpretó a James Bond en cuatro películas entre 1995 y 2002, expresó su respaldo a Callum Turner y destacó la presencia del actor en pantalla.

Si uno mira el talento y la trayectoria, es imposible no pensar en los tipos que están en juego. Pero si tuviéramos que elegir un traje para el Agente 007, ¿sería el de Pattinson, el de Hoult, o se iría por alguno de los otros favoritos?