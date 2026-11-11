Pamela López responde a Diego Chávarri: el "patán" que no supo respetar a su pareja

Espectáculos

Pamela López le puso nombre y apellido a Diego Chávarri: "patán". La influencer respondió así después de que el exfutbolista asegurara que nunca se fijaría en ella y dejara entrever que le habría sido infiel a Christian Cueva en el pasado. Y no fue un comunicado de tres párrafos: fue una respuesta corta, con risas y bien apuntada.

El pleito revivió cuando el popular 'Diablito' recordó en su podcast 'Ya y' el careo que Pamela tuvo con Melissa Klug dentro del reality 'La granja VIP', uno de los momentos más tensos del programa. Contó que en ese careo entró una persona a decirle que en Trujillo había estado con varios, y que él mismo terminó metido en la lista. Añadió que ella nunca lo negó y que, sacando cuentas, en ese tiempo seguía con su expareja. O sea, dejó la sospecha flotando sin decirla del todo.

Consultada por esos ataques, Pamela no se quedó callada. Entre risas, dijo que ya se acordaba de él y lo describió como alguien que no supo respetar a su pareja de ese entonces, Thalía Bentín. Sumó que en esa época él también insultaba a las mujeres del reality, incluida su actual pareja. Un golpe bien medido: no entró a discutir lo que se dijo de ella, sino que apuntó a cómo se comportaba él.

¿Le quitan el sueño los comentarios? Para nada. Según ella, no le sirven, no le generan nada y solo le hacen perder el tiempo, así que prefiere seguir disfrutando de su Gloria Trevi. Un nivel de cero estrés que ya quisiéramos varios.

Y por si fuera poco, mientras unos se enganchan con el pleito, ella se ríe de otra cosa. La influencer se tomó con humor la viralización de la 'frutinovela' 'La señora y la clandestina', una parodia inspirada en el viejo romance clandestino entre Christian Cueva y Pamela Franco. Dijo que no tenía ni idea de que eso existía y que le pareció gracioso.

Al final, el único nombre que sale ganando en todo este enredo es el de Gloria Trevi. Aunque, seamos sinceros, con este nivel de capítulos la 'frutinovela' ya se escribe sola.