La Segura dio su parte médico tras el bloqueo de columna: “un dolor el hijueperra”

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La Segura ya está de salida. Después de someterse a un bloqueo de columna, la creadora de contenido dio un parte de tranquilidad a sus seguidores en un video publicado en sus redes sociales, grabado en la cama de la clínica antes de entrar a la sala de procedimientos. Ahí anunció que volvía a casa, con el dolor todavía encima y sin vueltas.

“Bueno, amigas, reportándome. Ya voy para la casita con un dolor el hijueperra”, dice Natalia Segura en el clip. El procedimiento fue la primera intervención que eligió el equipo médico —hasta el momento— para controlar la crisis de dolor crónico en la espalda baja que la mantenía hospitalizada desde finales de octubre de 2026.

Los resultados no son de un día para otro

Segura explicó que el efecto del bloqueo no se siente de inmediato: tras el procedimiento queda uno muy adolorido unos días y solo después se ve si funcionó o no.

O sea: toca esperar. Y mientras espera, lo que la tiene contenta es otra cosa. Dijo estar demasiado feliz por la hora de ver a su hijo y que quiere llegar a abrazarlo y apapacharlo. Antes de eso, eso sí, necesitaba asearse tras varios días en la clínica.

Cómo terminó internada

El episodio que derivó en su ingreso clínico empezó aproximadamente 15 días antes del 29 de octubre de 2026, cuando notó molestias que fueron en aumento hasta impedirle caminar. Pese a su estado, y después de realizarse una resonancia magnética de urgencia, viajó a Bogotá para asistir al matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, celebrado en la Catedral de Sal de Zipaquirá.

Al regresar a Medellín sufrió un episodio de parálisis parcial desde la cintura hacia abajo mientras se duchaba, lo que motivó su traslado de urgencia a una clínica privada. La crisis también la obligó a ella y a su esposo, Ignacio Baladán, a cancelar su participación como presentadores en los Premios Heat, que se realizan en México.

Bloqueo primero, bomba intratecal después

Ante ese panorama, el equipo médico trazó una hoja de ruta en dos etapas. La primera es el bloqueo de columna, que busca interrumpir la transmisión del dolor en la zona afectada. Si no produce resultados, la segunda alternativa sería la implantación de una bomba intratecal, un dispositivo que administra microdosis de morfina directamente al líquido cefalorraquídeo que rodea la médula espinal.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia detalló en sus historias de Instagram que los médicos quieren probar primero el bloqueo, a ver si le ayuda, antes de pasar a la bomba intratecal.

Lo que salió en los estudios

Las imágenes, que incluyeron resonancia magnética y tomografía axial computarizada, arrojaron dos hallazgos. El primero: dos vértebras ejerciendo presión sobre un disco intervertebral. La creadora de contenido oriunda del Valle del Cauca explicó que una vértebra y la otra estaban apachurrando mucho un disco.

El segundo: la presencia de un fragmento metálico de origen indeterminado, ubicado de forma superficial cerca de la columna. El especialista a cargo descartó que ese fragmento sea la fuente del dolor y desaconsejó su extracción quirúrgica. Según resumió ella, la valoración médica es que está muy superficial y que sería peor intentar sacarlo.

El origen de todo

El dolor crónico, la neuropatía severa y el trauma raquimedular que padece Segura son consecuencia de un ataque armado ocurrido el 23 de noviembre de 2013 en Cali, en el que recibió tres impactos de bala que comprometieron su columna vertebral y su médula espinal.

Después de tantos días de clínica, el plan es el más simple del mundo: llegar a casa, bañarse y apapachar a su hijo. Ojalá el bloqueo se porte a la altura.