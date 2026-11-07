La Batpod se subasta: la moto de Batman busca dueño por casi US$ 1,2 millones

Espectáculos

Hay objetos de cine que uno colecciona y otros que simplemente no sabe dónde meter. La Batpod, la moto de Batman, entra a esa segunda categoría: sale a subasta como parte de una venta de objetos de colección cinematográficos de Propstore, con un valor estimado de hasta £900.000 (US$ 1,2 millones).

El vehículo se usó en The Dark Knight (2008) y The Dark Knight Rises, las dos de Christopher Nolan y con Christian Bale metido en el traje de Batman. Ahí va el dato que duele: se fabricaron seis, pero esta es la única que Warner Bros. Studios ha puesto oficialmente a la venta.

Una bestia que no cualquiera domina

“Es una máquina impresionante”, dice Stephen Lane, director ejecutivo y fundador de Propstore. La moto, conocida como La Bestia, la diseñó el propio Nolan junto al diseñador de producción Nathan Crowley, y el encargo de hacerla realidad terminó en manos de Chris Korvold, ganador de un premio de la Academia por efectos visuales. Lleva un motor Honda de 750 cc y neumáticos monstruosos de 31 pulgadas.

Lane no la vende como un paseo por el parque: cuenta que para los actores era muy difícil sentarse en ella y para los especialistas, conducirla de verdad. Hubo varios incidentes en los que alguien perdió el control, incluido uno grabado en video en el que el vehículo “se sale de control y derriba la cámara”. Tampoco exagera para vender: dice que hacer que esa cosa funcionara en el set fue toda una hazaña de ingeniería y que vehículos así son codiciados por su carácter único y su estética. Su apuesta es que debe ser uno de los vehículos cinematográficos más memorables de todos los tiempos. Nuestra lectura: si vas a pujar, presupuesta también un buen seguro.

No todo es la moto

La Batpod se remata junto a cientos de objetos de colección cinematográficos. Entre ellos, dos trajes completos de Batman: uno que usó Bale en Batman Begins (2005) y otro que usó 10 años antes Val Kilmer en Batman Forever. También salen el sombrero fedora y la camisa que usó el especialista Vic Armstrong en las películas de Indiana Jones de 1984 y 1989, y la espada de Jon Snow, el personaje de Kit Harington, en la serie Game of Thrones. El guante de Freddy Krueger ya alcanzó su precio de reserva de £25.000 (US$ 34.000) a las pocas horas del inicio.

Las ofertas en línea comenzaron el jueves 5 de noviembre y cierran el 4 de diciembre, en una subasta presencial en Londres. Más de 100 lotes se exhibirán en una muestra previa en el hotel Cumberland de Londres del 19 al 22 de noviembre, para quien quiera ir a mirar con las manos bien guardadas en los bolsillos.

¿Alguien por acá tiene US$ 1,2 millones tirados? Nosotros ponemos la gasolina y el casco.