¿Gimnasia antes o después de comer? El momento que sí cambia cómo quemas calorías

Estilo de vida

Una de las preguntas más frecuentes entre quienes entrenan: ¿es mejor hacer gimnasia antes o después de comer? La respuesta no es tan simple como quisiéramos: las dos opciones tienen sus ventajas y también consecuencias distintas para el organismo y para el gasto de energía.

Con el estómago vacío

La gimnasia antes de la comida, en especial por la mañana, se conoce como «fasted cardio» o entrenamiento con el estómago vacío. En ese escenario los niveles de glucógeno del cuerpo están más bajos y el organismo se ve obligado a usar la grasa almacenada como fuente de energía. Eso puede aumentar la quema de grasa durante el ejercicio, sobre todo en actividades de intensidad moderada como caminar, correr o pedalear.

El otro lado de la balanza: si la rutina es muy intensa o pasa de los 45 minutos, el cuerpo puede cansarse más rápido, porque no hay suficiente energía de comida reciente. Además, hay quienes se marean o rinden menos entrenando en ayunas. Por eso la opción no le sirve a todo el mundo y exige prestar atención a cómo responde el cuerpo.

Con comida en el cuerpo

Entrenar después de comer puede ser más eficiente para quienes necesitan energía de los alimentos para aguantar rutinas intensas o largas. Las comidas aportan glucosa y nutrientes que refuerzan la resistencia y la fuerza, y eso hace que los ejercicios salgan mejor, especialmente con pesas o en HIIT. El problema aparece cuando te lanzas demasiado pronto tras un plato pesado: incomodidad, hinchazón y hasta náuseas. La recomendación de los especialistas es esperar alrededor de 1-2 horas después de un menú completo antes de arrancar; si fue solo un snack ligero, con unos 20-30 minutos alcanza.

Y acá va el dato que desarma el mito: aunque muchos creen que entrenar con el estómago vacío quema más calorías en total, la investigación muestra que el gasto energético diario no cambia de manera significativa frente a entrenar después de comer. La diferencia real está en la fuente de energía —grasa o glucosa— y en la sensación de cansancio durante la rutina.

O sea, la pelea no la gana el que más sufre en ayunas, sino el que encuentra su horario y lo sostiene. ¿Tú eres team ayunas o team desayuno antes del gym?