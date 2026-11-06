Kevin Díaz vence a Patricio Parodi en un duelo de infarto y lo celebra con todo

Espectáculos

El duelo individual entre Kevin Díaz y Patricio Parodi en la pista de Esto Es Guerra terminó con Kevin tocando la campana de la victoria. La tensión llegó a su punto máximo y el punto se definió en el momento más crítico de la prueba.

Desde el pitazo inicial, ambos salieron a matar. Fuerza y velocidad parejas, al punto de que el desenlace se presagiaba de fotografía entre dos de los referentes más potentes del programa.

Pero cuando la prueba estaba en su momento más crítico y los dos luchaban cuerpo a cuerpo por colocar la tercera llanta del circuito, la mala suerte le tocó la puerta al capitán de los 'Guerreros'. Patricio sufrió un resbalón intempestivo que le hizo perder segundos valiosos en el trayecto. Kevin no dejó pasar esa oportunidad de oro: aceleró a fondo, culminó el recorrido y se quedó con la ronda.

La celebración vino con pura adrenalina y una dosis alta de provocación. Sin dudarlo un solo segundo, Kevin se dirigió directamente hacia la cámara principal y lanzó la frase dedicada a Parodi: "Él sigue de vacaciones". La soltó con picardía e ironía, y bastó para encender los ánimos en el set.

En la escuadra rojiverde estalló la euforia. El resto de los 'Combatientes' corrió a abrazar efusivamente a Kevin para celebrar un punto decisivo. Del otro lado quedaron las risas y la sorpresa del equipo contrario.

Lo que deja el duelo

Seamos honestos: no vamos a decir que Kevin ganó solo por el resbalón. Kevin corría parejo con Patricio, y eso tiene mérito. Pero tampoco vamos a fingir que el resbalón no pasó, porque fue justamente ahí donde se abrió la puerta y el hombre la cruzó sin pensarlo dos veces.

Lo que sí es mérito completo de Kevin es el manejo del after. Irse directo a la cámara principal a soltar semejante frase es de alguien que sabe que el momento se consume rápido y hay que exprimirlo. Fría la provocación, calientes los ánimos, y el punto celebrado como si valiera doble. Así se construye un personaje en un programa de competencia.

Para Patricio, en cambio, queda la parte incómoda: capitán de los 'Guerreros', duelo individual, y encima el resbalón.

Al final, la ronda se la llevó Kevin, la frase se la dedicó a Patricio y el momento se lo quedó la escuadra rojiverde. ¿Alguien le avisa a Patricio que las vacaciones se acabaron?