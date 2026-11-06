Dragon Ball Super: Beerus ya tiene fecha para su doblaje latino y Mario Castañeda vuelve como Goku

Espectáculos

Crunchyroll terminó con la duda de muchísimos fans: Dragon Ball Super: Beerus tendrá su versión doblada al español latino y estará disponible desde el 12 de noviembre a las 10 de la mañana, hora de Ciudad de México.

Y vuelven las voces originales, que es el detalle que de verdad importa. Mario Castañeda regresa como Son Goku, René García como Vegeta, José Luis Orozco como Beerus y Arturo Castañeda como Whis. Cuatro nombres que para el fandom de la región no se discuten.

Castañeda es el actor de doblaje mexicano que le puso voz a Goku en el doblaje latino de Dragon Ball Z.

El mismo choque de dioses, pero con otra calidad

La historia arranca años después de que la batalla contra Majin Buu devolviera una paz más bien frágil a la Tierra. Tras un letargo de millones de años, Beerus, el Dios de la Destrucción, despierta, y hasta los mismísimos Kaiosamas tiemblan, porque al personaje le basta un capricho para pulverizar planetas enteros sin pestañear. Intrigado por el rumor de un saiyajin que logró derribar al emperador Freezer, Beerus baja ante Goku, y lo que empieza como un duelo de curiosidad escala a una colisión cósmica que los Guerreros Z no habían enfrentado nunca.

El otro motivo para volver a verlo: Toei Animation relanza este arco fiel a los diseños y a la visión original de Akira Toriyama, con animación corregida, secuencias de combate rediseñadas y efectos visuales completamente nuevos. Es decir, la misma pelea, pero con la calidad que la saga merecía.

A título personal, el doblaje latino de esta franquicia es de esas cosas que uno defiende con el pecho: el registro de Goku, el orgullo de Vegeta, el humor seco que se le puede sacar a Beerus. Con estas cuatro voces en la misma mesa, la apuesta es bastante segura.

Nosotros ya tenemos el 12 de noviembre anotado, aunque seamos honestos: a las 10 de la mañana uno recién está arrancando la chamba. ¿Lo vas a ver en vivo o te lo guardas para la noche, con el celular en modo avión?