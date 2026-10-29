¡Guty Carrera la rompió en Top Chef VIP y nos soltó el secreto!

Espectáculos

¡Atención, gente! Guty Carrera nos ha dejado con la boca abierta y el paladar pidiendo más. ¡Nuestro compatriota la rompió en Top Chef VIP!

Sí, como lo leen: el actor y modelo peruano se coronó campeón de la segunda temporada de este reality de cocina que nos tenía enganchadísimos.

En una entrevista post-victoria, Guty confesó que no todo fue un camino de rosas al inicio. Superó la frustración inicial y encontró su propio camino en la competencia.

Apostó por una cocina sutil y elegante que conquistó a los exigentes jueces.

Además, reveló que la chamba no era fácil, pues tenía que complacer paladares súper diferentes. Y como en todo reality, el drama y los conflictos estaban a la orden del día, pero él, bien centrado, ¡mantuvo la calma como un pro! Un aplauso para su temple.