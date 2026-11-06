Ethel Pozo y el vínculo oculto con Bruno Pinasco que Gisela Valcárcel cortó sin anestesia

Espectáculos

Ethel Pozo se mandó una confesión que nadie vio venir en el podcast 'Sin más que decir': en su adolescencia tuvo un vínculo oculto con Bruno Pinasco. Y lo soltó con un aviso: "Yo creo que lo cuento y él me mata". Sus compañeros del programa, entre ellos María Pía Copello e Israel Dreyfus, quedaron en shock.

El origen fue el trabajo. Ethel contó que conoció a Bruno cuando ambos estaban en América Televisión: ella tenía trece años y un lugar en el área de promociones del canal, y él tenía 19. ¿Llegaron a ser enamorados? No. "Salíamos, pero muy inocente todo", recordó ella. El acercamiento nunca se convirtió en romance oficial porque dejaron de coincidir en el trabajo y, según su relato, no pasó nada más.

La que avivaba el tema era Susana Umbert, exproductora de América TV, que empezó a relacionarlos en tono de broma y molestaba a los dos con eso. Es de esas historias que solo pasan dentro de un canal: todos se conocen, todos opinan y el chisme se vuelve deporte nacional.

Gisela apagó el shippeo

El vínculo se enfrió cuando dejaron de verse en el canal, pero terminó de cerrarse cuando entró Gisela Valcárcel. Ethel, presentadora de televisión y de 45 años, contó que su mamá notó que el presentador había dejado de comunicarse con ella y conversó con Susana Umbert para pedirle que dejara de relacionarlos, porque cada uno seguía caminos distintos.

Después de esa conversación el trato cambió por completo y dejaron de hablarse. Él, dice Ethel, desapareció de un momento a otro y nunca más le escribió; su mamá, por su lado, le avisó que tenía algo que decirle.

Eso sí, cero resentimiento. Ethel aclaró que Bruno también era bien inocente en esa época: estaba tranquilo, trabajaba en el canal y no era el chico de 19 intranquilo que uno podría imaginar.

Lo mejor del relato es que nadie sale mal parado: ni ella, ni él, ni la mamá que apagó el fuego. ¿Se acordaban de esa dupla o se les había borrado por completo?