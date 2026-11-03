¡A mover el esqueleto! Netflix libera coreografías de 'Las guerreras k-pop' para que lo rompas

Espectáculos

Desde hace más de un año que la película animada 'Las guerreras k-pop', de Sony Pictures Animation y Netflix, está pegadísima en la plataforma, y no hay quien la baje del Top 10. Su historia, llena de demonios y esa lucha eterna entre el bien y el mal, sus visuales que elevan la iridiscencia a otro nivel, y sobre todo su soundtrack, la catapultaron al estrellato.

Por eso estamos contando los días para la continuación, aunque, seamos honestos, la espera va a ser larga: mínimo hasta 2029, si es que no hay algún contratiempo en el camino. Pero no todo es paciencia, porque mientras tanto, Netflix nos ha hecho la jugada del año: ¡ha subido a YouTube los videos con las coreografías de sus canciones más populares!

Así es, mi gente. Si eres de los que no solo canta los éxitos de la película, sino que también quiere dominar esos movimientos épicos, esta es tu oportunidad. La primera coreo disponible es la de “How It's Done”, diseñada por Leejung Lee, quien también la baila junto a BAMBI (Park Jieun) y Nara (Lee Nara). Y para que veas que no hay pierde, hasta hay una versión animada donde Rumi, Mira y Zoey, las integrantes de HUNTR/X, ensayan los pasos sin tener que enfrentarse a una horda de demonios.

La cosa no queda ahí. También puedes aprenderte “Golden”, otro temazo que ha sido un fenómeno musical. Esta coreografía estuvo a cargo de NAIN, acompañada por Sharon y KINA. Y si eres fan de NAIN, te alegrará saber que ella también está detrás de “Takedown”, otro hit de la peli que ya tiene su video para que lo copies paso a paso.

Para cerrar con broche de oro, Netflix publicó la coreografía de “Soda Pop”, con los K-Tigers, donde Ha Seong Jin, Lee Ok Hyun, Kim Tae Sung, Roh Jun Seo y Kim Seong Hyun lo dan todo. Y claro, como no solo de baile vive el fan, también hay una versión sing-along de la película para que no solo domines los pasos, sino que también cantes a pulmón y sientas toda la energía de 'Las guerreras k-pop'. ¿Quién dijo que no se podía ser un guerrero y un bailarín al mismo tiempo?