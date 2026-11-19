Espectáculos

Se armó la sorpresa en las redes de Jesús Neyra, porque el actor peruano anunció que se convertirá en papá. El anuncio llegó a pocos días de que cumpla 37 años, y aunque la identidad de la madre se mantiene privada, la noticia ha generado un masivo recibimiento de felicitaciones.

El protagonista compartió un video de la ecografía de su bebé, y acompañó la publicación con un mensaje lleno de emoción. Neyra escribió: "Hay papeles que se preparan durante años. Este llega pronto y no hay guion". La noticia fue recibida con mensajes de felicitación de amigos, compañeros del medio artístico y seguidores, entre ellos su hermana, la actriz Gianella Neyra.