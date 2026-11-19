Espectáculos

Don Omar vuelve a Lima. El concierto será el 28 de octubre de 2027 en el Estadio Nacional, como parte de The Last King World Tour Latam 2027, y la preventa comienza el jueves 19 de noviembre a las 10:00 por Teleticket. La entrada más económica es la tribuna Norte: S/130 en preventa y S/151 en tarifa regular. Los clientes de Interbank tienen hasta 15% de descuento, aunque las condiciones específicas de la promoción dependen de la disponibilidad asignada para cada zona. El show marca el retorno del artista a los escenarios peruanos tras varios años de ausencia.

Don Omar es el nombre artístico de William Omar Landrón, el puertorriqueño conocido como El Rey del reguetón. Empezó su carrera discográfica a comienzos de los años 2000 y publicó álbumes como The Last Don, King of Kings, iDon y Meet the Orphans. El nombre de esta gira retoma justamente el título de su primer trabajo y uno de los apelativos que lo acompañan desde esa etapa.

Los precios, zona por zona

El Estadio Nacional tendrá zonas VIP, General, tribuna Norte y sectores numerados en Oriente y Occidente. La tribuna Norte es la más barata: S/130 con la preventa y S/151 en la etapa regular. La zona General pasa de S/230 en preventa a S/265 en la venta regular. El área VIP cuesta S/340 con tarjetas Interbank y S/392 sin el descuento. Los sectores Occidente 1 numerado y Oriente 1 numerado están a S/320 en preventa y S/370 en la venta regular. Occidente 2 numerado y Oriente 2 numerado cuestan S/270 en la primera etapa y S/312 cuando termine la promoción.

Nuestra lectura es sencilla: la tribuna Norte a S/130 es el único precio de esta lista que no te obliga a pensarlo dos veces, y la diferencia entre preventa y tarifa regular se siente en casi todas las zonas. Si vas a esperar, espera sabiendo cuánto más vas a pagar.

Los paquetes Kingdom: de S/1.075 a S/1.730

Además de las ubicaciones convencionales, la producción habilitará dos experiencias: Kingdom VIP 1 y Kingdom VIP 2. Ambas incluyen acceso temprano, artículos promocionales e ingreso sin numeración. Kingdom VIP 2 cuesta S/1.075 y suma acceso anticipado a la zona General más un kit de regalo con póster y polo de la gira. Kingdom VIP 1 cuesta S/1.730 y permite entrar a las zonas Kingdom VIP 1 y Kingdom VIP 2, además de los beneficios del paquete anterior.

Dos detalles para tener en cuenta antes de sacar la tarjeta: la participación de Don Omar en estas experiencias aparece como no confirmada, y los boletos Kingdom no tienen asiento asignado. El acceso, además, queda sujeto a las indicaciones que comuniquen la productora y Teleticket antes de la fecha del espectáculo. Seamos honestos: pagar S/1.730 por un paquete donde ni el asiento ni la presencia del artista están asegurados es una decisión de fe más que de logística. Si tu plan es ver el show tranquilo, con la tribuna Norte o la General vas sobrado.

Qué podría sonar en el Estadio Nacional

El repertorio incluiría canciones de las distintas etapas de una carrera de más de dos décadas. Entre los títulos que podrían sonar están Dale Don Dale, Pobre Diabla, Dile, Salió el Sol, Virtual Diva, Taboo, Bandoleros y Ella y Yo. También forman parte de su catálogo Reggaetón Latino, Hasta Abajo, Sexy Robótica, Angelito, Guaya Guaya, Dutty Love, Ayer la Vi y Hasta Que Salga el Sol.

Danza Kuduro, la que grabó junto al cantante portugués Lucenzo, es uno de los temas de mayor alcance internacional de su discografía, con presencia en radios, plataformas, fiestas y discotecas de Perú y la región. La lista definitiva todavía no fue anunciada, así que el orden y la selección quedan a criterio de la producción del tour.

Y la pregunta de siempre: ¿alguien del grupo se anima a los S/1.730 del Kingdom VIP 1 o nos encontramos todos en la tribuna Norte?