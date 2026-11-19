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El anuncio de los nominados a la 69.ª edición de los Grammy dejó a Raye y a Rosalía como las grandes figuras de la carrera: la británica encabeza la lista y la española se confirma como una de las protagonistas de una edición que promete una fuerte competencia por los principales reconocimientos de la Academia de la Grabación.

Raye quiere su primer gramófono

Raye, de 29 años, va por los tres premios más codiciados de la ceremonia: grabación del año, canción del año y álbum del año. Sus 11 candidaturas llegan por su producción discográfica This Music May Contain Hope, y entre las nominadas aparece Where Is My Husband!. El detalle que le pone sazón a la historia es otro: la británica acumula 15 nominaciones en su trayectoria y todavía no ha conseguido llevarse un gramófono dorado. Once de golpe es una barbaridad; cero de 15 ya es una espina.

Rosalía mete Lux en las tres grandes

La española consiguió nueve candidaturas gracias a su álbum Lux y disputa las tres categorías principales con LUX (Complete Works) y Berghain, su colaboración con Björk y Yves Tumor. Al incluir las categorías técnicas de producción e ingeniería de grabación, el trabajo de Rosalía alcanza un total de 11 nominaciones. Su presencia en álbum, grabación y canción del año sigue el camino de otros grandes exponentes de la música latina que han logrado abrirse espacio en los principales escenarios de la industria internacional.

Los otros nombres: siete, seis y Madonna

La competencia no es solo de ellas dos. Olivia Rodrigo, Ella Langley, Miranda Lambert y Phoebe Bridgers consiguieron siete nominaciones cada una, mientras que Bruno Mars, Leon Thomas y Olivia Dean alcanzaron seis. Entre los aspirantes al álbum del año aparecen Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers, Olivia Dean, Ella Langley, Bruno Mars y Raye, una categoría que reúne algunas de las producciones más comentadas de la temporada. Otra de las noticias que llama la atención es el regreso de Madonna a las nominaciones de los Grammy después de 16 años. La Reina del Pop obtuvo cuatro candidaturas, entre ellas mejor álbum de música dance/electrónica por Confessions II y mejor interpretación de dúo o grupo pop por Bring Your Love, junto a Sabrina Carpenter. Dieciséis años fuera y vuelve con cuatro candidaturas; hay carreras enteras que no llegan ni a eso.

Colombia y el resto de Latinoamérica

La música latina tiene su propio bloque en esta edición, y Colombia va bien representada: Karol G, Shakira y Carlos Vives son los tres artistas colombianos con presencia internacional que aparecen en las candidaturas. Karol G compite por mejor álbum de pop latino con No me arrepiento de sentir tanto, mientras que su canción Ahí, en colaboración con Drake, busca el reconocimiento a mejor canción latina. Shakira obtuvo una nominación por Dai Dai junto al cantante nigeriano Burna Boy, y Carlos Vives consiguió una candidatura por El último disco, Vol. 1, un nuevo reconocimiento a su trayectoria después de conquistar su vigésimo Latin Grammy. El cantautor colombiano, conocido por mezclar ritmos como la cumbia con el pop y el rock, vuelve a sonar en la lista de los Grammy. También aparece el mexicano Peso Pluma, nominado por Dinastía junto a Tito Double P, y los puertorriqueños Rauw Alejandro y Young Miko. El compositor Edgar Barrera, Ca7riel & Paco Amoroso, Anitta y el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel completan la representación latinoamericana.

Una categoría nueva y una fecha marcada

Entre las novedades de esta edición está la creación de la categoría mejor interpretación de música pop asiática, una apuesta de la Academia por ampliar el reconocimiento a las nuevas expresiones musicales que conquistan audiencias internacionales. La 69.ª edición de los Grammy se celebrará el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles, donde Raye, Rosalía, Karol G, Shakira, Taylor Swift y otras grandes figuras buscarán escribir un nuevo capítulo en la historia de estos premios.