Espectáculos

Hugo García sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales que se distanciará de Isabella Ladera y de su primer hijo. El chico reality dejó los Estados Unidos para cumplir un objetivo laboral que cambiará su vida, lo que implica alejarse de la modelo venezolana y el bebé.

El anuncio llegó acompañado de una foto de un avión y la frase: "Aquí empieza un nuevo capítulo en mi vida". El motivo de este viaje es su confirmación como uno de los integrantes de 'Exatlón', programa que se emitirá por Telemundo y que será grabado en República Dominicana. Según García, este proyecto representa un desafío y un sueño por el que decidió ir, mencionando que quiere que sus seguidores vivan cada desafío con él.

En un post emotivo donde aparece junto a su novia y su primogénito, Hugo se despidió de ellos con emojis de un rostro llorando y un corazón herido. El peruano admitió que dejar a su familia ha sido la parte más difícil de todo esto y que extrañará a los suyos más de lo que puede explicar, aunque decidió transformar ese amor en fuerza y motivación.

Por su parte, Isabella Ladera reaccionó a la noticia compartiendo la imagen promocional de Hugo en el reality con el mensaje: "My Gooooooddddd (Mi Dios)". Ante esto, el deportista respondió que los extrañará con su vida.

La influencer venezolana también reveló un detalle impactante sobre la comunicación durante este periodo. Cuando sus seguidores le preguntaron si podría tener contacto con García, Isabella respondió que "no", acompañando su respuesta con un emoji llorando. De acuerdo con América TV, la modelo explicó que no hablarán porque él se fue a cumplir un sueño y no puede tener teléfono, aunque aseguró que no se despegarán de la televisión.

Según 2001 Online, este distanciamiento ocurre a cuatro meses del nacimiento de su hijo Koa, quien nació en julio de 2026. Este medio también indicó que la pareja confirmó su noviazgo a mediados de octubre de 2025 y que el anuncio del viaje a República Dominicana generó especulaciones en redes sociales sobre el estado de su vínculo debido al corto tiempo transcurrido desde que recibieron al bebé.

Además, según reportó América TV, Hugo García mencionó previamente que la llegada de Koa cambió completamente la dinámica de pareja, trayendo más cansancio y nuevas responsabilidades, aunque intentan seguir siendo cómplices y detallistas. Sobre la privacidad de su hijo, el mismo deportista explicó que aún no muestran el rostro del bebé porque sienten que está demasiado chiquito y quieren cuidarlo de las redes sociales.