Espectáculos

César Olemar volvió a demostrar que no vino a pasear al set de Esto Es Guerra. El postulante del programa se midió por segunda vez ante Said Palao en una ronda individual donde la tensión se sentía en el aire. Al final, el piurano logró arrebatarle el punto y sellar su segunda victoria consecutiva frente al veterano del reality.

La competencia empezó súper pareja; ambos arrancaron con la misma velocidad y todo pintaba para que el resultado se definiera por una fotografía. Sin embargo, Olemar aprovechó la recta final del circuito, donde el reto era enroscar cuatro ruedas sobre una estructura metálica, para sacar una ventaja determinante y correr a tocar la campana.

Pancho Rodríguez, que estuvo pegado a él durante todo el recorrido dándole indicaciones y alentándolo para que no perdiera el foco, no aguantó la emoción. Apenas se confirmó el triunfo, el capitán chileno perdió los papeles: corrió detrás del joven y saltó sobre él para abrazarlo por la espalda mientras gritaba eufóricamente por la hazaña.

La celebración no terminó ahí, ya que el resto de los Combatientes se lanzó al centro del estudio para sumarse al abrazo grupal. Mientras tanto, en la otra orilla del set, Said Palao no pudo ocultar su incomodidad. El competidor se mostró visiblemente molesto tras caer derrotado nuevamente ante el aspirante, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Sinceramente, ver a un postulante ganarle dos veces seguidas a alguien con la experiencia de Said es el tipo de drama que nos mantiene pegados a la pantalla. Lo de Pancho saltando sobre César fue demasiado.