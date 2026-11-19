Estilo de vida

Si pasas muchas horas al día en la oficina, es bastante probable que en algún momento sientas que la espalda baja te empieza a molestar. La jornada sentado de corrido, la mala postura y la falta de movimiento pueden hacer tu día a día más pesado. La buena noticia es que no necesitas una revolución: con unos cuantos cambios simples puedes cuidar mejor tu espalda mientras trabajas y volver el escritorio un lugar más amable para tu cuerpo.

Primer paso: date cuenta de cómo te sientas

Antes de comprar cualquier cosa, mira cómo estás sentado ahora mismo. La meta es mantener la espalda lo más recta posible y los hombros relajados. Suena obvio, pero la costumbre pesa: si ya te acostumbraste a encorvarte sobre la computadora, ese es justamente el hábito que hay que evitar. No se trata de quedarte rígido como estatua, sino de no vivir hecho un signo de interrogación frente al teclado.

La silla también juega su partido

La silla tiene un papel importante en tu comodidad diaria. Ajusta la altura de manera que tus pies apoyen firmes en el piso y tus rodillas queden más o menos a la misma altura que las caderas. Y si tu silla tiene apoyo para la zona lumbar, úsalo como corresponde en vez de dejarlo ahí de adorno. Es el tipo de detalle que no notas cuando está bien y que sí notas cuando está mal.

La pantalla, donde no tengas que bajar la cabeza

Cuando la pantalla está muy abajo, terminas inclinándote hacia adelante una y otra vez. Trata de ubicarla de modo que no tengas que bajar la cabeza todo el tiempo. Así puedes mantener una posición más natural del cuello y de la espalda. Es un ajuste de un minuto que rinde toda la jornada.

Levántate, aunque tengas mil cosas pendientes

Aunque el trabajo no se acabe nunca, trata de pararte de la silla con regularidad. Puede ser ir a servirte un vaso de agua, caminar unos minutos o hacer algunos movimientos simples para desentumirte. El movimiento pequeño pero frecuente puede hacer la diferencia en tu día. No es ir al gimnasio en horario de oficina: es no quedarte pegado al asiento como si te hubieran pegado con goma.

No esperes a que duela para moverte

No hace falta que la espalda duela para que te levantes. Las pausas cortas durante el día te ayudan a cambiar de postura y a moverte un poco. Cualquier pausa natural de la chamba sirve como oportunidad para dar unos pasos o hacer estiramientos suaves: la del café, por ejemplo. Es más fácil engancharse con el descanso cuando ya existe en la rutina, en vez de inventarlo desde cero.

El cuidado no se apaga con la computadora

El cuidado de la espalda no termina cuando cierras la computadora. Trata de meter más movimiento en tu rutina: caminar, ejercicio suave o actividades que te gusten. Lo importante es evitar un estilo de vida completamente sedentario. Ojo, no hablamos de convertirte en deportista: hablamos de no pasar del asiento de la oficina al asiento del sofá sin escalas.

Pequeños pasos, no un cambio radical

Tampoco necesitas cambiar toda tu rutina de un día para el otro. Empieza con lo básico: mejor postura, la silla bien regulada, pausas más seguidas y más movimiento. Si el dolor de espalda es intenso, se mantiene o viene acompañado de otros síntomas, lo importante es pedir la opinión de un profesional de salud. La oficina puede ocupar buena parte de tu día, pero eso no quiere decir que tengas que descuidar tu espalda. Con un poco más de atención a tus hábitos diarios puedes armarte un espacio más cómodo y más amigable para ti.

Así que ya sabes: ajusta la silla, sube la pantalla y párate cada vez que puedas. ¿Cuántas horas llevas sentado sin pararte?