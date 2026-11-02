¿Indirecta o bomba? Carlos Zambrano 'aclara' su mensaje sobre la bronca Barcos-Guede

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El chismecito futbolero no para, y menos cuando hay protagonistas como Carlos Zambrano que le echan más leña al fuego. El defensa de Sport Boys ha vuelto a ser el centro de atención por unas declaraciones sobre una publicación suya en redes que, según los comentarios, era una indirecta clarísima para Hernán Barcos.

Todo este rollo viene de la polémica que se armó entre el delantero argentino Hernán Barcos y Pablo Guede, el entrenador de Alianza Lima. Hubo un enfrentamiento bien tenso en el Estadio Alberto Gallardo, ¡y la cosa no quedó ahí! Después del pitazo final, se volvieron a ver las caras cerca de los vestuarios, donde tuvieron otro altercado, y hasta tuvieron que separarlos. Un verdadero bochinche que captó todas las miradas.

Justo en ese contexto, Zambrano, ni corto ni perezoso, compartió un mensaje en sus redes en el que cuestionaba la hipocresía y criticaba a quienes hablan de valores pero no actúan de acuerdo con ellos. Obvio, con su pasado en Alianza Lima y el momento exacto de la publicación, la gente no tardó en atar cabos y señalar que era un mensaje directo.

A su llegada a Lima, la prensa no dudó en preguntarle a Carlos Zambrano si su post era para Barcos. Y aquí viene lo bueno. El defensor, con esa chispa que lo caracteriza, no mencionó a nadie directamente, pero soltó una frase que nos dejó a todos en suspenso. "Yo sé la realidad y creo que todos mis compañeros de fútbol saben cómo son las cosas. La gente de fútbol lo sabe", sentenció Zambrano en declaraciones para Fútbol en América.

¿Qué significa eso? ¿Hay un código secreto entre futbolistas? ¿O es que lo que se vio en la cancha y fuera de ella fue solo la punta del iceberg de una historia más compleja? Con Zambrano tirando esas 'bombas' sin dar detalles, la imaginación de los hinchas vuela, y las teorías conspirativas seguro están a mil.

Mientras tanto, Pablo Guede intentó minimizar la situación y aseguró que son cosas propias del fútbol. Hernán Barcos, por su parte, prefirió el silencio y no quiso hablar con la prensa después del partido. Parece que cada uno juega su propio partido fuera de la cancha.

Ahora la pregunta del millón es: ¿Zambrano soltará más pistas o nos dejará con la intriga de esa "realidad" que solo "la gente de fútbol" conoce? ¡Se ve que la novela está para más capítulos!