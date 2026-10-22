¡Diecinueve años de risas! La Chola Chabuca celebró a lo grande y la rompió en el rating

Espectáculos

‘El Reventonazo de la Chola’ tiró la casa por la ventana el último sábado para celebrar sus diecinueve años al aire con una edición especial que fue un fiestón. El programa de América Televisión reunió a un montón de figuras conocidas del espectáculo y varios artistas musicales que pusieron la cuota de alegría y diversión para este mega-aniversario.

Detrás de este personaje tan querido, Ernesto Pimentel, aprovechó la ocasión para mandarle un agradecimiento gigante al público que los ha acompañado durante casi dos décadas. Pimentel reafirmó su apuesta inquebrantable por el humor sano y el entretenimiento para toda la familia. ¡Eso sí es ser consecuente con una propuesta!

Con esa gratitud en el corazón, la Chola Chabuca compartió sus sentimientos: “Me siento agradecida por la preferencia del público, pues siguen respaldando nuestra propuesta llena de humor, música y entretenimiento familiar.” Y no solo se quedó en palabras; también dejó claro que la chamba continúa con más fuerza, con mejores ideas cada semana para todo su público.

Pero Pimentel no se olvidó de la gente que hace posible que el show salga impecable cada sábado. Hizo un reconocimiento especial al gran elenco artístico que lo acompaña y a todo el equipo técnico que está detrás de cámaras, sin los cuales ‘El Reventonazo’ no sería lo mismo.

Con razón, el éxito es rotundo. Pimentel lo confirmó con otra declaración: “El éxito que tenemos es porque tenemos en el Reventonazo un gran elenco artístico, mis compañeros son muy talentosos y nos respalda un equipo técnico de primera”. ¡Así se habla! Un equipo de lujo es la clave para seguir rompiéndola.

Y para que nadie se quede con la duda, la Chola Chabuca dejó clarísimo que el programa no va a cambiar su esencia. Aseguró que seguirán firmes con su línea de contenido: puro entretenimiento familiar para los fines de semana, tal como nos tienen acostumbrados desde hace diecinueve años.

Y para cerrar con broche de oro, las cifras hablan por sí solas. La edición de aniversario de ‘El Reventonazo de la Chola’ no solo celebró los diecinueve años, sino que también arrasó en el rating. Obtuvo unos impresionantes 8.8 puntos, dejando atrás a programas fuertes de la competencia como la final de ‘Yo soy’, ‘JB Noticias’ y ‘El show de Edwin Sierra’. ¡Un triunfazo! ¿Quién dijo que el humor familiar ya no vende?