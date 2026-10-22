Masiel Málaga le cierra la puerta a ‘América Hoy’ mientras Janet Barboza esté en el panel

Espectáculos

Masiel Málaga ha puesto las cartas sobre la mesa: no asistirá a ‘América Hoy’ mientras Janet Barboza siga siendo parte del panel. La cantante fue clara al expresar la incomodidad que le generan los comentarios que la conductora ha hecho en varias ocasiones sobre su vida privada y su relación con Hernán “Churrito” Hinostroza.

Durante una entrevista en el programa de Q+ Network, conducido por María Pía Copello, Masiel no se mordió la lengua al señalar a Janet como una de las figuras que más ha hablado de ella en la televisión. Eso sí, aclaró que su negativa no es contra el formato de ‘América Hoy’ en general, ni contra todos sus integrantes. Al contrario, reconoce y respeta el trabajo de otros miembros del equipo, pero su postura es firme: compartir un set con Janet Barboza sería un roche.

Una postura firme

“No iría nunca jamás. Y no por el programa en sí”, indicó Masiel. Para ella, hay una línea clara: por más que admire a algunos, la presencia de Barboza le genera incomodidad. La vocalista está viviendo una etapa que describe como positiva y no tiene ganas de exponerse a situaciones que le quiten la tranquilidad. “Tengo días muy lindos, tengo una vida muy hermosa hoy por hoy como para malogrármela viéndola sin la, sin tan solo verla en la tele. Cambio de canal, imagínense”, sostuvo, dejando claro el nivel de su desagrado.

El origen del roche

La bronca viene de lejos. Janet Barboza fue bien crítica con Masiel Málaga después de que la cantante y el exfutbolista Hernán Hinostroza confirmaran que su relación había llegado a su fin. La presentadora cuestionó cómo Masiel manejó públicamente su romance y hasta dijo que la exposición de esa historia le sirvió para ganar notoriedad.

Según la conductora, la exposición de la relación con el exfutbolista estuvo vinculada con la promoción de conciertos y eventos. En otro momento, indicó que Masiel habría aprendido a usar la atención mediática a su favor.

Masiel, por su parte, siempre ha defendido su carrera, insistiendo en que quiere ser reconocida por su trabajo musical. Ella remarcó que su relación con Hinostroza fue oficial y que no armó su presencia pública a base de escándalos. “Fuerte lo que dijo, pero ni mi marido es ahora y ella sigue con eso, pero prefiero que me conozcan por haber tenido una relación oficial y no por escándalos. Yo nunca fui amante de nadie, ni dañé a otras personas”, declaró la artista en una entrevista anterior.

Fin del “churrito” y nuevas prioridades

La relación entre Masiel Málaga y Hernán “Churrito” Hinostroza terminó después de un tiempo en el que compartían de todo en redes sociales. La cantante confirmó su soltería durante una presentación en vivo, hablándole de frente a su público. “Ahora que estoy soltera… Escuchen cómo estoy soltera y estoy triste con el corazón, ¿se nota? ¿Qué voy a estar triste?”, bromeó desde el escenario.

Luego, en una transmisión de TikTok, Masiel volvió a tocar el tema y dijo que, soltera, siempre luce más guapa. En Instagram, también compartió una reflexión sobre el tipo de vínculo que espera tener en su vida.

Masiel ha preferido no entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura, enfocándose en su carrera, sus hijos y sus proyectos musicales.